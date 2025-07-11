Рейтинг@Mail.ru
Лавров не обсуждал с Рубио судьбу договора о СНВ - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 11.07.2025 (обновлено: 09:34 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028492814.html
Лавров не обсуждал с Рубио судьбу договора о СНВ
Лавров не обсуждал с Рубио судьбу договора о СНВ - РИА Новости, 11.07.2025
Лавров не обсуждал с Рубио судьбу договора о СНВ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио на встрече в четверг судьбу Договора о стратегических и наступательных... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:11:00+03:00
2025-07-11T09:34:00+03:00
в мире
сергей лавров
марко рубио
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028352658_0:12:1000:575_1920x0_80_0_0_1d63a1c014b003a28623220010512b83.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио на встрече в четверг судьбу Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ)."Не обсуждалось это", - сказал Лавров журналистам по итогам встреч Россия-АСЕАН и ВАС, отвечая на соответствующий вопрос.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
https://ria.ru/20250711/signal-2028476622.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028352658_90:0:890:600_1920x0_80_0_0_f3b540fa0faf9ac3fd2b14d9d1c9efd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, марко рубио, россия, сша
В мире, Сергей Лавров, Марко Рубио, Россия, США
Лавров не обсуждал с Рубио судьбу договора о СНВ

Лавров на встрече с Рубио не обсуждал судьбу договора о СНВ

© РИА Новости / Татьяна Кукушкина | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Татьяна Кукушкина
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио на встрече в четверг судьбу Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Не обсуждалось это", - сказал Лавров журналистам по итогам встреч Россия-АСЕАН и ВАС, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
"Ребята еще те": сигнал Рубио Лаврову вызвал переполох в Киеве
04:13
 
В миреСергей ЛавровМарко РубиоРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала