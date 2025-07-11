https://ria.ru/20250711/lavrov-2028492814.html

Лавров не обсуждал с Рубио судьбу договора о СНВ

Лавров не обсуждал с Рубио судьбу договора о СНВ - РИА Новости, 11.07.2025

Лавров не обсуждал с Рубио судьбу договора о СНВ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио на встрече в четверг судьбу Договора о стратегических и наступательных... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:11:00+03:00

2025-07-11T09:11:00+03:00

2025-07-11T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио на встрече в четверг судьбу Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ)."Не обсуждалось это", - сказал Лавров журналистам по итогам встреч Россия-АСЕАН и ВАС, отвечая на соответствующий вопрос.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, марко рубио, россия, сша