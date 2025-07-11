Рейтинг@Mail.ru
Россия не допустит провокаций против КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 11.07.2025 (обновлено: 09:12 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028492485.html
Россия не допустит провокаций против КНДР, заявил Лавров
Россия не допустит провокаций против КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 11.07.2025
Россия не допустит провокаций против КНДР, заявил Лавров
Россия будет делать все, чтобы не допустить провокаций, направленных против КНДР: "это может плохо кончиться", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:09:00+03:00
2025-07-11T09:12:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы не допустить провокаций, направленных против КНДР: "это может плохо кончиться", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Корейский полуостров - обозначили необходимость избегать любых провокационных действий, которые, к сожалению, продолжаются в отношении КНДР, в том числе путем укрепления военных альянсов США, Южной Кореи, Японии. Проводятся все более масштабные военные учения, да еще и с ядерным компонентом. Так что это тоже такой конфликтный потенциал здесь серьезный. Мы будем всячески способствовать тому, чтобы обеспечить законные права наших северокорейских союзников и не допустить провокаций, которые могут плохо кончиться", - сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу по итогам совещания Россия - АСЕАН и министерской встречи стран-участниц ВАС.В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации председательства в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия.Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.Секторальное (неполное диалоговое – ред.) партнерство связывает АСЕАН с Бразилией, Марокко, Норвегией, Пакистаном, ЮАР, Швейцарией, Турцией и ОАЭ.В АСЕАН с 1996 года действует мораторий на установление отношений полного диалогового партнерства с новыми внешними партнерами. В порядке исключения новым полноправным диалоговым партнером АСЕАН стала в 2021 году Великобритания, вышедшая в 2020 году из состава ЕС.Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в октябре во Вьентьяне. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.
https://ria.ru/20250711/signal-2028476622.html
https://ria.ru/20250710/video-2028442142.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кндр (северная корея), сергей лавров, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров, В мире
Россия не допустит провокаций против КНДР, заявил Лавров

Лавров предупредил о последствиях возможных провокаций против КНДР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы не допустить провокаций, направленных против КНДР: "это может плохо кончиться", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Корейский полуостров - обозначили необходимость избегать любых провокационных действий, которые, к сожалению, продолжаются в отношении КНДР, в том числе путем укрепления военных альянсов США, Южной Кореи, Японии. Проводятся все более масштабные военные учения, да еще и с ядерным компонентом. Так что это тоже такой конфликтный потенциал здесь серьезный. Мы будем всячески способствовать тому, чтобы обеспечить законные права наших северокорейских союзников и не допустить провокаций, которые могут плохо кончиться", - сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу по итогам совещания Россия - АСЕАН и министерской встречи стран-участниц ВАС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
"Ребята еще те": сигнал Рубио Лаврову вызвал переполох в Киеве
04:13
В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации председательства в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия.
Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.
Секторальное (неполное диалоговое – ред.) партнерство связывает АСЕАН с Бразилией, Марокко, Норвегией, Пакистаном, ЮАР, Швейцарией, Турцией и ОАЭ.
В АСЕАН с 1996 года действует мораторий на установление отношений полного диалогового партнерства с новыми внешними партнерами. В порядке исключения новым полноправным диалоговым партнером АСЕАН стала в 2021 году Великобритания, вышедшая в 2020 году из состава ЕС.
Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в октябре во Вьентьяне. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.
Лавров и Рубио на встрече в Малайзии - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Появились кадры с шутливым жестом Рубио в адрес Лаврова
Вчера, 20:08
 
РоссияКНДР (Северная Корея)Сергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала