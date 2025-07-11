https://ria.ru/20250711/lavrov-2028492485.html

Россия не допустит провокаций против КНДР, заявил Лавров

Россия не допустит провокаций против КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 11.07.2025

Россия не допустит провокаций против КНДР, заявил Лавров

Россия будет делать все, чтобы не допустить провокаций, направленных против КНДР: "это может плохо кончиться", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:09:00+03:00

2025-07-11T09:09:00+03:00

2025-07-11T09:12:00+03:00

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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы не допустить провокаций, направленных против КНДР: "это может плохо кончиться", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Корейский полуостров - обозначили необходимость избегать любых провокационных действий, которые, к сожалению, продолжаются в отношении КНДР, в том числе путем укрепления военных альянсов США, Южной Кореи, Японии. Проводятся все более масштабные военные учения, да еще и с ядерным компонентом. Так что это тоже такой конфликтный потенциал здесь серьезный. Мы будем всячески способствовать тому, чтобы обеспечить законные права наших северокорейских союзников и не допустить провокаций, которые могут плохо кончиться", - сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу по итогам совещания Россия - АСЕАН и министерской встречи стран-участниц ВАС.В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации председательства в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия.Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.Секторальное (неполное диалоговое – ред.) партнерство связывает АСЕАН с Бразилией, Марокко, Норвегией, Пакистаном, ЮАР, Швейцарией, Турцией и ОАЭ.В АСЕАН с 1996 года действует мораторий на установление отношений полного диалогового партнерства с новыми внешними партнерами. В порядке исключения новым полноправным диалоговым партнером АСЕАН стала в 2021 году Великобритания, вышедшая в 2020 году из состава ЕС.Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в октябре во Вьентьяне. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, кндр (северная корея), сергей лавров, в мире