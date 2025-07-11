https://ria.ru/20250711/lavrov-2028482540.html

Лавров и Рубио кратко пообщались перед началом Восточноазиатского саммита

Лавров и Рубио кратко пообщались перед началом Восточноазиатского саммита - РИА Новости, 11.07.2025

Лавров и Рубио кратко пообщались перед началом Восточноазиатского саммита

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио кратко пообщались перед началом встречи в формате Восточноазиатского саммита в... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T06:55:00+03:00

2025-07-11T06:55:00+03:00

2025-07-11T07:53:00+03:00

в мире

россия

сша

куала-лумпур

сергей лавров

марко рубио

высший арбитражный суд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028485694_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9c5c05211cfe74ba288022b698c6955.jpg

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио кратко пообщались перед началом встречи в формате Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре, следует из видео, распространенного МИД РФ. На видеокадрах Лавров и Рубио что-то оживленно обсуждают перед началом встречи. Само заседание прошло в закрытом формате. Накануне в столице Малайзии состоялась встреча Лаврова и Рубио, она продолжалась около часа. Как сообщили в МИД РФ, министры обсудили вопросы двусторонних отношений, урегулирование на Украине, а также обстановку вокруг Ирана и Сирии.

https://ria.ru/20250710/video-2028442142.html

россия

сша

куала-лумпур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров и Рубио перед началом встречи в Куала-Лумпуре Лавров и Рубио кратко пообщались перед началом встречи в формате Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре 2025-07-11T06:55 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, куала-лумпур, сергей лавров, марко рубио, высший арбитражный суд рф