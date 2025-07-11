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Лавров и Рубио кратко пообщались перед началом Восточноазиатского саммита - РИА Новости, 11.07.2025
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06:55 11.07.2025 (обновлено: 07:53 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028482540.html
Лавров и Рубио кратко пообщались перед началом Восточноазиатского саммита
Лавров и Рубио кратко пообщались перед началом Восточноазиатского саммита - РИА Новости, 11.07.2025
Лавров и Рубио кратко пообщались перед началом Восточноазиатского саммита
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио кратко пообщались перед началом встречи в формате Восточноазиатского саммита в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T06:55:00+03:00
2025-07-11T07:53:00+03:00
в мире
россия
сша
куала-лумпур
сергей лавров
марко рубио
высший арбитражный суд рф
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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио кратко пообщались перед началом встречи в формате Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре, следует из видео, распространенного МИД РФ. На видеокадрах Лавров и Рубио что-то оживленно обсуждают перед началом встречи. Само заседание прошло в закрытом формате. Накануне в столице Малайзии состоялась встреча Лаврова и Рубио, она продолжалась около часа. Как сообщили в МИД РФ, министры обсудили вопросы двусторонних отношений, урегулирование на Украине, а также обстановку вокруг Ирана и Сирии.
https://ria.ru/20250710/video-2028442142.html
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Лавров и Рубио перед началом встречи в Куала-Лумпуре
Лавров и Рубио кратко пообщались перед началом встречи в формате Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре
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в мире, россия, сша, куала-лумпур, сергей лавров, марко рубио, высший арбитражный суд рф
В мире, Россия, США, Куала-Лумпур, Сергей Лавров, Марко Рубио, Высший арбитражный суд РФ
Лавров и Рубио кратко пообщались перед началом Восточноазиатского саммита

МИД: Лавров и Рубио кратко пообщались перед началом Восточноазиатского саммита

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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио кратко пообщались перед началом встречи в формате Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре, следует из видео, распространенного МИД РФ.
На видеокадрах Лавров и Рубио что-то оживленно обсуждают перед началом встречи. Само заседание прошло в закрытом формате.
Накануне в столице Малайзии состоялась встреча Лаврова и Рубио, она продолжалась около часа. Как сообщили в МИД РФ, министры обсудили вопросы двусторонних отношений, урегулирование на Украине, а также обстановку вокруг Ирана и Сирии.
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