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Жителю Кузбасса предъявили обвинение в убийстве 19-летней девушки - РИА Новости, 11.07.2025
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10:10 11.07.2025 (обновлено: 11:25 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/kuzbass-2028501742.html
Жителю Кузбасса предъявили обвинение в убийстве 19-летней девушки
Жителю Кузбасса предъявили обвинение в убийстве 19-летней девушки - РИА Новости, 11.07.2025
Жителю Кузбасса предъявили обвинение в убийстве 19-летней девушки
Следователи предъявили обвинение 22-летнему жителю города Прокопьевска Кемеровской области в убийстве 19-летней девушки, он сознался в преступлении и указал,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:10:00+03:00
2025-07-11T11:25:00+03:00
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
прокопьевский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение 22-летнему жителю города Прокопьевска Кемеровской области в убийстве 19-летней девушки, он сознался в преступлении и указал, где закопал тело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.В четверг ведомство проинформировало, что 7 июля родственники 19-летней прокопчанки сообщили о ее безвестном исчезновении. Следователи считают, что к этому причастен ее 22-летний знакомый, было возбуждено дело об убийстве. Следователем фигурант был задержан."Установлено, что 6 июля 2025 года обвиняемый прибыл в квартиру потерпевшей, где на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес удар в область головы, в результате чего девушка потеряла сознание и упала. Затем, вооружившись ножом, обвиняемый нанес потерпевшей удар в шею, что привело к ее мгновенной смерти... После совершения убийства фигурант покинул квартиру, однако впоследствии вернулся, завернул тело погибшей в плед, поместил в багажник автомобиля, одолженного у знакомого… вывез в лесополосу на территории Прокопьевского района, где замаскировал его ветками и скрылся... С мобильного телефона своей жертвы он отправил ее близким сообщение, чтобы ее не искали", – сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что под тяжестью неопровержимых доказательств на допросе следователю фигурант подтвердил свою причастность к исчезновению девушки. В ходе проверки показаний на месте показал, где спрятал тело погибшей."В настоящее время ему предъявлено обвинение... По ходатайству следователя СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу Рудничным районным судом Прокопьевска в отношении фигуранта, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 сентября 2025 года", – говорится в сообщении.Следователем СК проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
https://ria.ru/20250621/ubiystvo-2024526154.html
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происшествия, прокопьевск, кемеровская область, прокопьевский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Прокопьевский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Жителю Кузбасса предъявили обвинение в убийстве 19-летней девушки

СК предъявил жителю Прокопьевска обвинение в убийстве 19-летней девушки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение 22-летнему жителю города Прокопьевска Кемеровской области в убийстве 19-летней девушки, он сознался в преступлении и указал, где закопал тело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
В четверг ведомство проинформировало, что 7 июля родственники 19-летней прокопчанки сообщили о ее безвестном исчезновении. Следователи считают, что к этому причастен ее 22-летний знакомый, было возбуждено дело об убийстве. Следователем фигурант был задержан.
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"Установлено, что 6 июля 2025 года обвиняемый прибыл в квартиру потерпевшей, где на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес удар в область головы, в результате чего девушка потеряла сознание и упала. Затем, вооружившись ножом, обвиняемый нанес потерпевшей удар в шею, что привело к ее мгновенной смерти... После совершения убийства фигурант покинул квартиру, однако впоследствии вернулся, завернул тело погибшей в плед, поместил в багажник автомобиля, одолженного у знакомого… вывез в лесополосу на территории Прокопьевского района, где замаскировал его ветками и скрылся... С мобильного телефона своей жертвы он отправил ее близким сообщение, чтобы ее не искали", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что под тяжестью неопровержимых доказательств на допросе следователю фигурант подтвердил свою причастность к исчезновению девушки. В ходе проверки показаний на месте показал, где спрятал тело погибшей.
"В настоящее время ему предъявлено обвинение... По ходатайству следователя СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу Рудничным районным судом Прокопьевска в отношении фигуранта, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 сентября 2025 года", – говорится в сообщении.
Следователем СК проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
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ПроисшествияПрокопьевскКемеровская областьПрокопьевский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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