Жителю Кузбасса предъявили обвинение в убийстве 19-летней девушки
СК предъявил жителю Прокопьевска обвинение в убийстве 19-летней девушки
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение 22-летнему жителю города Прокопьевска Кемеровской области в убийстве 19-летней девушки, он сознался в преступлении и указал, где закопал тело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
В четверг ведомство проинформировало, что 7 июля родственники 19-летней прокопчанки сообщили о ее безвестном исчезновении. Следователи считают, что к этому причастен ее 22-летний знакомый, было возбуждено дело об убийстве. Следователем фигурант был задержан.
"Установлено, что 6 июля 2025 года обвиняемый прибыл в квартиру потерпевшей, где на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес удар в область головы, в результате чего девушка потеряла сознание и упала. Затем, вооружившись ножом, обвиняемый нанес потерпевшей удар в шею, что привело к ее мгновенной смерти... После совершения убийства фигурант покинул квартиру, однако впоследствии вернулся, завернул тело погибшей в плед, поместил в багажник автомобиля, одолженного у знакомого… вывез в лесополосу на территории Прокопьевского района, где замаскировал его ветками и скрылся... С мобильного телефона своей жертвы он отправил ее близким сообщение, чтобы ее не искали", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что под тяжестью неопровержимых доказательств на допросе следователю фигурант подтвердил свою причастность к исчезновению девушки. В ходе проверки показаний на месте показал, где спрятал тело погибшей.
"В настоящее время ему предъявлено обвинение... По ходатайству следователя СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу Рудничным районным судом Прокопьевска в отношении фигуранта, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 сентября 2025 года", – говорится в сообщении.
Следователем СК проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.