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Дачников оповестили о штрафе за "неправильные" кусты и деревья
Дачников оповестили о штрафе за "неправильные" кусты и деревья - РИА Новости, 11.07.2025
Дачников оповестили о штрафе за "неправильные" кусты и деревья
Ошибки при посадке на собственном дачном участке кустов и деревьев могут обернуться штрафами со стороны контролирующих структур и ссорами с соседями, рассказала РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:17:00+03:00
2025-07-11T02:17:00+03:00
2025-07-11T10:05:00+03:00
елена кудерко
общество
дача
дача
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Ошибки при посадке на собственном дачном участке кустов и деревьев могут обернуться штрафами со стороны контролирующих структур и ссорами с соседями, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.По ее словам, важен, в первую очередь, вопрос безопасности, ведь иногда деревья могут рухнуть прямо на соседский участок."Падение ветвей или даже целого дерева способно нанести значительный ущерб соседскому имуществу. Ответственность понесет владелец участка, где произрастало дерево", — предупреждает адвокат.Кроме того, деревья не должны заслонять свет соседям, а его корни – разрушать постройки и коммуникации. Поэтому важно соблюдать требования к минимальному расстоянию при посадке. Это важно и с точки зрения пожарной безопасности. Так что следует тщательно изучить нормативные документы или обратиться к специалистам для грамотного планирования ландшафта.
https://ria.ru/20250706/shtraf-2027430086.html
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елена кудерко, общество, дача, дача
Елена Кудерко, Общество, Дача, дача
Дачников оповестили о штрафе за "неправильные" кусты и деревья
Адвокат Кудерко: неправильная посадка кустов на даче может обернуться штрафом