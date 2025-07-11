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Член СПЧ предложила наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на Курск - РИА Новости, 11.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 11.07.2025 (обновлено: 15:23 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/kursk-2028585080.html
Член СПЧ предложила наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на Курск
Член СПЧ предложила наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на Курск - РИА Новости, 11.07.2025
Член СПЧ предложила наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на Курск
Член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на курский пляж, орденом Мужества, сообщили в Совете. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:17:00+03:00
2025-07-11T15:23:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
марина ахмедова
александр хинштейн
курская область
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на курский пляж, орденом Мужества, сообщили в Совете.ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек. Пятилетний мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке украинского БПЛА, скончался во время транспортировки в Москву, сообщал Хинштейн."Сегодня я внесла предложение в Совет по правам человека наградить Толю орденом Мужества. Мы уже награждали героических детей. Толя - тоже герой. Легче вряд ли станет, но это - для мамы, у нее должен остаться этот орден… Он - просто маленький воин, который хотел защищать маму. Он был бы защитником нашим, но ему не дали вырасти в большого защитника", - сказала Ахмедова, слова которой приводятся в Telegram-канале СПЧ.
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вооруженные силы украины, марина ахмедова , александр хинштейн, курская область, москва, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Марина Ахмедова , Александр Хинштейн, Курская область, Москва, Происшествия
Член СПЧ предложила наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на Курск

В СПЧ предложили наградить орденом погибшего после атаки ВСУ на Курск мальчика

© Фото : СК РФСотрудник СК России на месте атаки на городской пляж в Курске
Сотрудник СК России на месте атаки на городской пляж в Курске - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : СК РФ
Сотрудник СК России на месте атаки на городской пляж в Курске
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на курский пляж, орденом Мужества, сообщили в Совете.
ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек. Пятилетний мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке украинского БПЛА, скончался во время транспортировки в Москву, сообщал Хинштейн.
"Сегодня я внесла предложение в Совет по правам человека наградить Толю орденом Мужества. Мы уже награждали героических детей. Толя - тоже герой. Легче вряд ли станет, но это - для мамы, у нее должен остаться этот орден… Он - просто маленький воин, который хотел защищать маму. Он был бы защитником нашим, но ему не дали вырасти в большого защитника", - сказала Ахмедова, слова которой приводятся в Telegram-канале СПЧ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМарина АхмедоваАлександр ХинштейнКурская областьМоскваПроисшествия
 
 
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