https://ria.ru/20250711/kursk-2028585080.html

Член СПЧ предложила наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на Курск

Член СПЧ предложила наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на Курск - РИА Новости, 11.07.2025

Член СПЧ предложила наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на Курск

Член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на курский пляж, орденом Мужества, сообщили в Совете. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:17:00+03:00

2025-07-11T15:17:00+03:00

2025-07-11T15:23:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

марина ахмедова

александр хинштейн

курская область

москва

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на курский пляж, орденом Мужества, сообщили в Совете.ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек. Пятилетний мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке украинского БПЛА, скончался во время транспортировки в Москву, сообщал Хинштейн."Сегодня я внесла предложение в Совет по правам человека наградить Толю орденом Мужества. Мы уже награждали героических детей. Толя - тоже герой. Легче вряд ли станет, но это - для мамы, у нее должен остаться этот орден… Он - просто маленький воин, который хотел защищать маму. Он был бы защитником нашим, но ему не дали вырасти в большого защитника", - сказала Ахмедова, слова которой приводятся в Telegram-канале СПЧ.

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вооруженные силы украины, марина ахмедова , александр хинштейн, курская область, москва, происшествия