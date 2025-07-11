https://ria.ru/20250711/kurjane-2028472101.html

Около тысячи жителей Курской области числятся пропавшими без вести

Около тысячи жителей Курской области числятся пропавшими без вести - РИА Новости, 11.07.2025

Около тысячи жителей Курской области числятся пропавшими без вести

Судьба порядка тысячи пропавших жителей Курской области все еще не установлена, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T02:26:00+03:00

2025-07-11T02:26:00+03:00

2025-07-11T02:33:00+03:00

курская область

украина

россия

татьяна москалькова

дмитрий лубинец

верховная рада украины

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Судьба порядка тысячи пропавших жителей Курской области все еще не установлена, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "В результате той работы, которую проводили мы по возвращению с Украины, из Сум вернулось более 100 человек. В списке без вести пропавших было две тысячи. На сегодняшний день еще порядка тысячи... судьба не установлена людей", — сказала она. Москалькова сообщила, что направила полные списки без вести пропавших курян уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу и в Международный Комитет Красного Креста. "Будем продолжать и надеяться, что мы найдем их живыми", — добавила она.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.

https://ria.ru/20250710/moskalkova-2028264826.html

курская область

украина

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курская область, украина, россия, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины, международный комитет красного креста (мккк)