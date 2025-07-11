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Около тысячи жителей Курской области числятся пропавшими без вести
Около тысячи жителей Курской области числятся пропавшими без вести - РИА Новости, 11.07.2025
Около тысячи жителей Курской области числятся пропавшими без вести
Судьба порядка тысячи пропавших жителей Курской области все еще не установлена, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:26:00+03:00
2025-07-11T02:26:00+03:00
2025-07-11T02:33:00+03:00
курская область
украина
россия
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
верховная рада украины
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Судьба порядка тысячи пропавших жителей Курской области все еще не установлена, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "В результате той работы, которую проводили мы по возвращению с Украины, из Сум вернулось более 100 человек. В списке без вести пропавших было две тысячи. На сегодняшний день еще порядка тысячи... судьба не установлена людей", — сказала она. Москалькова сообщила, что направила полные списки без вести пропавших курян уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу и в Международный Комитет Красного Креста. "Будем продолжать и надеяться, что мы найдем их живыми", — добавила она.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
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курская область, украина, россия, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины, международный комитет красного креста (мккк)
Курская область, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Около тысячи жителей Курской области числятся пропавшими без вести
Москалькова: судьба порядка тысячи курян все еще не установлена