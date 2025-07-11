https://ria.ru/20250711/kuban-2028510124.html

Двух жителей Кубани задержали по подозрению в участии в "АллатРа"*

Двух жителей Кубани задержали по подозрению в участии в "АллатРа"* - РИА Новости, 11.07.2025

Двух жителей Кубани задержали по подозрению в участии в "АллатРа"*

Двое жителей Кубани задержаны за участие в деятельности украинской "АллатРа"* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация), заведены уголовные... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:44:00+03:00

2025-07-11T10:44:00+03:00

2025-07-11T10:44:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

украина

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КРАСНОДАР, 11 июл - РИА Новости. Двое жителей Кубани задержаны за участие в деятельности украинской "АллатРа"* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация), заведены уголовные дела, сообщила журналистам официальный представитель УФСБ России по региону Дарья Каменщикова. "УФСБ России по Краснодарскому краю на территории региона пресечена противоправная деятельность двух представителей проукраинской нежелательной в России международной организации "АллатРа"*, основанной в Украине в 2011 году на основе идей религиозных культов… Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении фигурантов возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 284.1 УК России (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности - ред.)", - говорится в сообщении. Как установило ведомство, задержанные 1980 года рождения вовлекали жителей Краснодарского края в деятельность псевдорелигиозной организации и склоняли своих последователей к передаче им денежных средств, которые отправляли центральному подразделению. Сообщается, что деятельность велась в том числе в общественно-политическом направлении, для прикрытия использовалась организация "Созидательное общество". С начала проведения специальной военной операции на территории Украины от имени "Созидательного общества" систематически распространялась ложная информация, дискредитирующая Вооруженные силы РФ. Задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, добавили в УФСБ.* признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация

https://ria.ru/20250710/zaderzhanie-2028345498.html

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025256952.html

россия

краснодарский край

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происшествия, россия, краснодарский край, украина