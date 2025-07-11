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Зону покрытия мобильной связи сухопутного коридора в Крым расширили - РИА Новости, 11.07.2025
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16:56 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/krym-2028614675.html
Зону покрытия мобильной связи сухопутного коридора в Крым расширили
Зону покрытия мобильной связи сухопутного коридора в Крым расширили - РИА Новости, 11.07.2025
Зону покрытия мобильной связи сухопутного коридора в Крым расширили
Зона покрытия мобильной связи сухопутного коридора в Крым, проходящего через новые регионы вдоль побережья Азовского моря, расширена, обеспечена устойчивая... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:56:00+03:00
2025-07-11T16:56:00+03:00
технологии
мелитополь
запорожская область
азовское море
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Зона покрытия мобильной связи сухопутного коридора в Крым, проходящего через новые регионы вдоль побережья Азовского моря, расширена, обеспечена устойчивая связь, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи в новых регионах "+7Телеком". "Оператор связи "+7Телеком" существенно расширил зону покрытия на ключевых автодорогах Юга России, обеспечив устойчивой связью и доступом в мобильный интернет тех, кто направляется на отдых к морю" - говорится в сообщении. В частности, абоненты оператора на протяжении всего маршрута, включая участок трассы "Новороссия" от Мариуполя до Чонгара, могут уверенно пользоваться навигацией, слушать онлайн-музыку, смотреть с детьми мультфильмы в дороге и без проблем звонить близким. "Емкость сети "+7Телеком" была расширена на трассах Приазовское - Приморское, Мелитополь – Приазовье, Чонгар – Мелитополь, а также на автодороге Владимировка - село Новое в Запорожской области. Маршруты востребованы у местного населения, а также служат удобным сухопутным коридором к Азовскому морю и крымскому полуострову", - подчеркнули в пресс-службе. В компании добавили, что за прошедший месяц покрытие мобильной связи расширено и улучшено также в Бердянске, Мелитополе, Геническе и ряде других городов Херсонской и Запорожской областей. "+7Телеком" - инфраструктурный оператор мобильной связи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Предоставляет весь спектр телеком-услуг: мобильную связь по стандартам 4G и 2G, домашний интернет, цифровое телевидение и сервисы для юридических лиц.
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мелитополь
запорожская область
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технологии, мелитополь, запорожская область, азовское море, общество
Технологии, Мелитополь, Запорожская область, Азовское море, Общество
Зону покрытия мобильной связи сухопутного коридора в Крым расширили

На ключевых автодорогах Юга России улучшили качество сотового покрытия

© Flickr / TheBusyBrainВышка сотовой связи
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Flickr / TheBusyBrain
Вышка сотовой связи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Зона покрытия мобильной связи сухопутного коридора в Крым, проходящего через новые регионы вдоль побережья Азовского моря, расширена, обеспечена устойчивая связь, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи в новых регионах "+7Телеком".
"Оператор связи "+7Телеком" существенно расширил зону покрытия на ключевых автодорогах Юга России, обеспечив устойчивой связью и доступом в мобильный интернет тех, кто направляется на отдых к морю" - говорится в сообщении.
В частности, абоненты оператора на протяжении всего маршрута, включая участок трассы "Новороссия" от Мариуполя до Чонгара, могут уверенно пользоваться навигацией, слушать онлайн-музыку, смотреть с детьми мультфильмы в дороге и без проблем звонить близким.
"Емкость сети "+7Телеком" была расширена на трассах Приазовское - Приморское, Мелитополь – Приазовье, Чонгар – Мелитополь, а также на автодороге Владимировка - село Новое в Запорожской области. Маршруты востребованы у местного населения, а также служат удобным сухопутным коридором к Азовскому морю и крымскому полуострову", - подчеркнули в пресс-службе. В компании добавили, что за прошедший месяц покрытие мобильной связи расширено и улучшено также в Бердянске, Мелитополе, Геническе и ряде других городов Херсонской и Запорожской областей.
"+7Телеком" - инфраструктурный оператор мобильной связи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Предоставляет весь спектр телеком-услуг: мобильную связь по стандартам 4G и 2G, домашний интернет, цифровое телевидение и сервисы для юридических лиц.
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ТехнологииМелитопольЗапорожская областьАзовское мореОбщество
 
 
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