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Отца Маска удивит российский Крым, заявил Константинов - РИА Новости, 11.07.2025
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09:52 11.07.2025 (обновлено: 10:00 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/krym-2028498364.html
Отца Маска удивит российский Крым, заявил Константинов
Отца Маска удивит российский Крым, заявил Константинов - РИА Новости, 11.07.2025
Отца Маска удивит российский Крым, заявил Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости о готовности принять отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола в Крымском... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:52:00+03:00
2025-07-11T10:00:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости о готовности принять отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола в Крымском регионе и отметил, что тот будет удивлен как выглядит современный российский Крым. Ранее инженер, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что хотел бы посмотреть на новые регионы России, в том числе в перспективе посетить Донецк. "Если отец Маска приедет в Крым, мы готовы ему показать и рассказать о нашей республике. Мы всегда открыты и рассказываем всем, вот только с пониманием этих рассказов у них обычно проблемы. В целом же - думаю, он будет удивлен, как выглядит российский Крым, насколько это современный, развитый регион", - сказал Константинов агентству, отвечая на вопрос, готовы ли в республике принять отца Маска, если тот решит также посетить с визитом крымский регион. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20250709/mask-2028154041.html
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россия, республика крым, украина, владимир путин, владимир константинов, оон
Россия, Республика Крым, Украина, Владимир Путин, Владимир Константинов, ООН
Отца Маска удивит российский Крым, заявил Константинов

Константинов заявил о готовности принять Эррола Маска в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост в Керчи
Крымский мост в Керчи - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост в Керчи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости о готовности принять отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола в Крымском регионе и отметил, что тот будет удивлен как выглядит современный российский Крым.
Ранее инженер, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что хотел бы посмотреть на новые регионы России, в том числе в перспективе посетить Донецк.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
"Щеневмерла". Нейросеть Маска вышла из-под контроля и унизила Украину
9 июля, 15:20
"Если отец Маска приедет в Крым, мы готовы ему показать и рассказать о нашей республике. Мы всегда открыты и рассказываем всем, вот только с пониманием этих рассказов у них обычно проблемы. В целом же - думаю, он будет удивлен, как выглядит российский Крым, насколько это современный, развитый регион", - сказал Константинов агентству, отвечая на вопрос, готовы ли в республике принять отца Маска, если тот решит также посетить с визитом крымский регион.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Интервью Эррола Маска Александру Яковенко. Полная версия - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Эррол Маск: творцы хаоса спрятались в пещерах
15 июня, 10:00
 
РоссияРеспублика КрымУкраинаВладимир ПутинВладимир КонстантиновООН
 
 
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