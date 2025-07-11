https://ria.ru/20250711/krym-2028498364.html

Отца Маска удивит российский Крым, заявил Константинов

Отца Маска удивит российский Крым, заявил Константинов - РИА Новости, 11.07.2025

Отца Маска удивит российский Крым, заявил Константинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости о готовности принять отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола в Крымском... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:52:00+03:00

2025-07-11T09:52:00+03:00

2025-07-11T10:00:00+03:00

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости о готовности принять отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола в Крымском регионе и отметил, что тот будет удивлен как выглядит современный российский Крым. Ранее инженер, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что хотел бы посмотреть на новые регионы России, в том числе в перспективе посетить Донецк. "Если отец Маска приедет в Крым, мы готовы ему показать и рассказать о нашей республике. Мы всегда открыты и рассказываем всем, вот только с пониманием этих рассказов у них обычно проблемы. В целом же - думаю, он будет удивлен, как выглядит российский Крым, насколько это современный, развитый регион", - сказал Константинов агентству, отвечая на вопрос, готовы ли в республике принять отца Маска, если тот решит также посетить с визитом крымский регион. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20250709/mask-2028154041.html

https://ria.ru/20250615/musk-2022835428.html

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республика крым

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россия, республика крым, украина, владимир путин, владимир константинов, оон