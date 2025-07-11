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В Кремле прокомментировали желание ЕС разместить военных на Украине - РИА Новости, 11.07.2025
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13:07 11.07.2025 (обновлено: 13:13 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/kreml-2028546466.html
В Кремле прокомментировали желание ЕС разместить военных на Украине
В Кремле прокомментировали желание ЕС разместить военных на Украине - РИА Новости, 11.07.2025
В Кремле прокомментировали желание ЕС разместить военных на Украине
Настырность европейских лидеров в их желании разместить военных на Украине укладывается в общую канву антироссийских настроений, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:07:00+03:00
2025-07-11T13:13:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
евросоюз
в мире
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эммануэль макрон
кир стармер
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Настырность европейских лидеров в их желании разместить военных на Украине укладывается в общую канву антироссийских настроений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений - настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских. В этой связи можно выразить только сожаление", - сказал Песков журналистам.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек. По его словам, "франко-британские объединенные экспедиционные силы" призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине.Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250710/rubio-2028375374.html
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украина, россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире, франция, эммануэль макрон, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Кремле прокомментировали желание ЕС разместить военных на Украине

Песков: желание ЕС разместить военных на Украине говорит об антироссийском курсе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Настырность европейских лидеров в их желании разместить военных на Украине укладывается в общую канву антироссийских настроений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений - настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских. В этой связи можно выразить только сожаление", - сказал Песков журналистам.
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
США не прекращали оказывать военную помощь Украине, заявил Рубио
Вчера, 15:16
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек. По его словам, "франко-британские объединенные экспедиционные силы" призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине.
Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Подготовка военных для участия в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Песков: Европа игнорирует сигналы России об иностранных военных на Украине
13:04
 
УкраинаРоссияДмитрий ПесковЕвросоюзВ миреФранцияЭммануэль МакронКир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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