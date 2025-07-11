Песков: Европа игнорирует сигналы России об иностранных военных на Украине
Песков: РФ разочарована игнорированием сигнала об иностранных военных на Украине
© Getty Images / Leon NealПодготовка военных для участия в боевых действиях на Украине
© Getty Images / Leon Neal
Подготовка военных для участия в боевых действиях на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Европа не принимает во внимание сигналы России о возможном присутствии иностранных военных на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание и они не находят понимания", — ответил он на соответствующий вопрос.
Другие заявления Пескова
Милитаристские инициативы Макрона
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Цель — обеспечить восстановление ВСУ. Таким образом, считает глава республики, Москве направят "стратегический сигнал".
Французский лидер не в первый раз выступает с подобной инициативой. В конце марта по итогам парижского саммита "коалиции желающих" он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон тогда отметил, что с этой идеей не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. В таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".