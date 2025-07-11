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Песков: Европа игнорирует сигналы России об иностранных военных на Украине

Песков: Европа игнорирует сигналы России об иностранных военных на Украине - РИА Новости, 11.07.2025

Песков: Европа игнорирует сигналы России об иностранных военных на Украине

Европа не принимает во внимание сигналы России о возможном присутствии иностранных военных на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:04:00+03:00

2025-07-11T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Европа не принимает во внимание сигналы России о возможном присутствии иностранных военных на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Действительно, мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание и они не находят понимания", — ответил он на соответствующий вопрос. Другие заявления ПесковаМилитаристские инициативы Макрона В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Цель — обеспечить восстановление ВСУ. Таким образом, считает глава республики, Москве направят "стратегический сигнал".Французский лидер не в первый раз выступает с подобной инициативой. В конце марта по итогам парижского саммита "коалиции желающих" он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон тогда отметил, что с этой идеей не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. В таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".

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https://ria.ru/20250709/usloviya-2028058853.html

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