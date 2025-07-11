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Песков: Европа игнорирует сигналы России об иностранных военных на Украине - РИА Новости, 11.07.2025
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13:04 11.07.2025 (обновлено: 13:58 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/kreml-2028545112.html
Песков: Европа игнорирует сигналы России об иностранных военных на Украине
Песков: Европа игнорирует сигналы России об иностранных военных на Украине - РИА Новости, 11.07.2025
Песков: Европа игнорирует сигналы России об иностранных военных на Украине
Европа не принимает во внимание сигналы России о возможном присутствии иностранных военных на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:04:00+03:00
2025-07-11T13:58:00+03:00
россия
украина
москва
дмитрий песков
в мире
европа
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Европа не принимает во внимание сигналы России о возможном присутствии иностранных военных на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Действительно, мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание и они не находят понимания", — ответил он на соответствующий вопрос. Другие заявления ПесковаМилитаристские инициативы Макрона В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Цель — обеспечить восстановление ВСУ. Таким образом, считает глава республики, Москве направят "стратегический сигнал".Французский лидер не в первый раз выступает с подобной инициативой. В конце марта по итогам парижского саммита "коалиции желающих" он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон тогда отметил, что с этой идеей не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. В таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250710/plan-2028424113.html
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россия, украина, москва, дмитрий песков, в мире, европа, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, сергей лавров
Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, В мире, Европа, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров
Песков: Европа игнорирует сигналы России об иностранных военных на Украине

Песков: РФ разочарована игнорированием сигнала об иностранных военных на Украине

© Getty Images / Leon NealПодготовка военных для участия в боевых действиях на Украине
Подготовка военных для участия в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Getty Images / Leon Neal
Подготовка военных для участия в боевых действиях на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Европа не принимает во внимание сигналы России о возможном присутствии иностранных военных на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание и они не находят понимания", — ответил он на соответствующий вопрос.
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Вчера, 18:18

Другие заявления Пескова

  • Размещение иностранных контингентов на территории Украины у российских границ неприемлемо для Москвы.
  • Настырность европейских руководителей в этом вопросе укладывается в общую канву антироссийских настроений.
  • В Европе даже не обсуждают вариант диалога с Россией и учета ее озабоченностей.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Милитаристские инициативы Макрона

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Цель — обеспечить восстановление ВСУ. Таким образом, считает глава республики, Москве направят "стратегический сигнал".
Французский лидер не в первый раз выступает с подобной инициативой. В конце марта по итогам парижского саммита "коалиции желающих" он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон тогда отметил, что с этой идеей не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. В таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Похоже, мира не будет: России надо готовиться к худшему
9 июля, 08:00
 
РоссияУкраинаМоскваДмитрий ПесковВ миреЕвропаЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныСергей Лавров
 
 
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