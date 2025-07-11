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Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике, заявил Кремль
Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике, заявил Кремль - РИА Новости, 11.07.2025
Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике, заявил Кремль
Россия твердо настроена отстаивать свои интересы в Арктике, учитывая энергичные поползновения со стороны ряда других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:00:00+03:00
2025-07-11T13:00:00+03:00
2025-07-11T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия твердо настроена отстаивать свои интересы в Арктике, учитывая энергичные поползновения со стороны ряда других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг Минобороны Франции опубликовало стратегию по Арктике, согласно которой страна планирует усилить военно-политическое присутствие в регионе и нарастить оборонный потенциал для действий. "Учитывая достаточно энергичное, скажем так, поползновение со стороны ряда других стран в отношении Арктики, Россия достаточно твердо настроена отстаивать свои интересы там", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250616/frantsija-2023043797.html
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россия, арктика, дмитрий песков, минобороны франции, в мире, безопасность
Россия, Арктика, Дмитрий Песков, Минобороны Франции, В мире, Безопасность
Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике, заявил Кремль
Песков: Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике