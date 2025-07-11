https://ria.ru/20250711/kreml-2028491264.html

Песков ответил на вопрос об использовании искусственного интеллекта в СМИ

Песков ответил на вопрос об использовании искусственного интеллекта в СМИ - РИА Новости, 11.07.2025

Песков ответил на вопрос об использовании искусственного интеллекта в СМИ

Искусственный интеллект (ИИ) при активном развитии в СМИ сделает доступ к информации фактически безграничным, в то же время это может убить в людях возможность... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:04:00+03:00

2025-07-11T09:04:00+03:00

2025-07-11T09:08:00+03:00

общество

технологии

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) при активном развитии в СМИ сделает доступ к информации фактически безграничным, в то же время это может убить в людях возможность анализировать - или наоборот раскрыть в них какую-нибудь новую способность, в черный или белый цвет эту технологию окрашивать не стоит, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью журналу "Эксперт" о трансформации российской журналистики Песков ответил на вопрос о том, каким ему представляется будущее журналистики с учетом активного развития ИИ и проникновения технологии в работу СМИ. "Это терра инкогнита, и никто вам не даст точного прогноза, что будет дальше. Кто-то, например, считает, что ИИ – это абсолютное зло. Я бы не стал окрашивать искусственный интеллект в черный или белый цвет. В СМИ эта технология сделает доступ к информации фактически безграничным и моментальным. В то же время она будет убивать в нас возможность анализировать. Но может и раскроет какую-нибудь новую способность", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250417/peskov-2011822719.html

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общество, технологии, россия, дмитрий песков