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Песков ответил на вопрос об использовании искусственного интеллекта в СМИ - РИА Новости, 11.07.2025
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09:04 11.07.2025 (обновлено: 09:08 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/kreml-2028491264.html
Песков ответил на вопрос об использовании искусственного интеллекта в СМИ
Песков ответил на вопрос об использовании искусственного интеллекта в СМИ - РИА Новости, 11.07.2025
Песков ответил на вопрос об использовании искусственного интеллекта в СМИ
Искусственный интеллект (ИИ) при активном развитии в СМИ сделает доступ к информации фактически безграничным, в то же время это может убить в людях возможность... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:04:00+03:00
2025-07-11T09:08:00+03:00
общество
технологии
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) при активном развитии в СМИ сделает доступ к информации фактически безграничным, в то же время это может убить в людях возможность анализировать - или наоборот раскрыть в них какую-нибудь новую способность, в черный или белый цвет эту технологию окрашивать не стоит, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью журналу "Эксперт" о трансформации российской журналистики Песков ответил на вопрос о том, каким ему представляется будущее журналистики с учетом активного развития ИИ и проникновения технологии в работу СМИ. "Это терра инкогнита, и никто вам не даст точного прогноза, что будет дальше. Кто-то, например, считает, что ИИ – это абсолютное зло. Я бы не стал окрашивать искусственный интеллект в черный или белый цвет. В СМИ эта технология сделает доступ к информации фактически безграничным и моментальным. В то же время она будет убивать в нас возможность анализировать. Но может и раскроет какую-нибудь новую способность", - сказал Песков.
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общество, технологии, россия, дмитрий песков
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос об использовании искусственного интеллекта в СМИ

Песков: ИИ при активном развитии в СМИ сделает доступ к информации безграничным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) при активном развитии в СМИ сделает доступ к информации фактически безграничным, в то же время это может убить в людях возможность анализировать - или наоборот раскрыть в них какую-нибудь новую способность, в черный или белый цвет эту технологию окрашивать не стоит, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью журналу "Эксперт" о трансформации российской журналистики Песков ответил на вопрос о том, каким ему представляется будущее журналистики с учетом активного развития ИИ и проникновения технологии в работу СМИ.
"Это терра инкогнита, и никто вам не даст точного прогноза, что будет дальше. Кто-то, например, считает, что ИИ – это абсолютное зло. Я бы не стал окрашивать искусственный интеллект в черный или белый цвет. В СМИ эта технология сделает доступ к информации фактически безграничным и моментальным. В то же время она будет убивать в нас возможность анализировать. Но может и раскроет какую-нибудь новую способность", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Музее Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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