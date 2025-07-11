https://ria.ru/20250711/kreml-2028491059.html

Песков заявил о росте патриотизма в российских СМИ

Песков заявил о росте патриотизма в российских СМИ - РИА Новости, 11.07.2025

Песков заявил о росте патриотизма в российских СМИ

Рост патриотизма - это тенденция со знаком плюс, и в российских СМИ такая тенденция сохранится, потому что быть патриотом своей страны – нормальное человеческое РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:03:00+03:00

2025-07-11T09:03:00+03:00

2025-07-11T10:19:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рост патриотизма - это тенденция со знаком плюс, и в российских СМИ такая тенденция сохранится, потому что быть патриотом своей страны – нормальное человеческое состояние, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью журналу "Эксперт" он отметил, что в этом плане в российских СМИ всего лишь за три года произошла сильная трансформация. "Концентрация материалов с патриотическим содержанием или тональностью очень велика. Кто-то даже перегибает палку, но всегда найдутся те, к кому применима пословица "научи дурака богу молиться". В целом, рост патриотизма – это тенденция со знаком плюс", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что чувство любви к России, гордости за нее у большинства людей было всегда, но во многих СМИ продвигать такую повестку было не принято. "Я бы даже сказал, что частью редакционной политики ряда российских медиа было выражение скепсиса по отношению к собственной стране. Думаю, что патриотическая тенденция сохранится. Ведь быть патриотом – не великое достижение. Это нормальное человеческое состояние. И конечно, мы будем учитывать ошибки, которые были сделаны в прошлом", - сказал Песков, отметив необходимось "не вернуться опять во времена оголтелых "Медуз"*, у которых про Россию либо плохо, либо никак".Он при этом заметил, что "настанет момент, когда будет востребована более мягкая информационная политика, и тогда мы увидим появление большего количества нейтральных СМИ, которые пишут и про проблемы, и про достижения". В 2024 году Минюст внес журналистку Галину Тимченко**, являющуюся основательницей проекта Meduza*, в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Тимченко** проживает за пределами РФ.* Проект Meduza, признан в Росии СМИ-иноагентом и нежелательной организацией** Лицо, признанное иностранным агентом в России

https://ria.ru/20241003/kitay-1976020511.html

https://ria.ru/20250331/simonjan-2008313142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, украина, дмитрий песков, галина тимченко