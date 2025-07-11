Песков заявил о росте патриотизма в российских СМИ
Песков заявил, что в российских СМИ сохранится рост патриотизма
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рост патриотизма - это тенденция со знаком плюс, и в российских СМИ такая тенденция сохранится, потому что быть патриотом своей страны – нормальное человеческое состояние, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью журналу "Эксперт" он отметил, что в этом плане в российских СМИ всего лишь за три года произошла сильная трансформация.
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"Концентрация материалов с патриотическим содержанием или тональностью очень велика. Кто-то даже перегибает палку, но всегда найдутся те, к кому применима пословица "научи дурака богу молиться". В целом, рост патриотизма – это тенденция со знаком плюс", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что чувство любви к России, гордости за нее у большинства людей было всегда, но во многих СМИ продвигать такую повестку было не принято.
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"Я бы даже сказал, что частью редакционной политики ряда российских медиа было выражение скепсиса по отношению к собственной стране. Думаю, что патриотическая тенденция сохранится. Ведь быть патриотом – не великое достижение. Это нормальное человеческое состояние. И конечно, мы будем учитывать ошибки, которые были сделаны в прошлом", - сказал Песков, отметив необходимось "не вернуться опять во времена оголтелых "Медуз"*, у которых про Россию либо плохо, либо никак".
Он при этом заметил, что "настанет момент, когда будет востребована более мягкая информационная политика, и тогда мы увидим появление большего количества нейтральных СМИ, которые пишут и про проблемы, и про достижения".
В 2024 году Минюст внес журналистку Галину Тимченко**, являющуюся основательницей проекта Meduza*, в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Тимченко** проживает за пределами РФ.
* Проект Meduza, признан в Росии СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
** Лицо, признанное иностранным агентом в России