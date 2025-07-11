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Песков заявил о росте патриотизма в российских СМИ - РИА Новости, 11.07.2025
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Хорошие новости
 
09:03 11.07.2025 (обновлено: 10:19 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/kreml-2028491059.html
Песков заявил о росте патриотизма в российских СМИ
Песков заявил о росте патриотизма в российских СМИ - РИА Новости, 11.07.2025
Песков заявил о росте патриотизма в российских СМИ
Рост патриотизма - это тенденция со знаком плюс, и в российских СМИ такая тенденция сохранится, потому что быть патриотом своей страны – нормальное человеческое РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:03:00+03:00
2025-07-11T10:19:00+03:00
общество
россия
украина
дмитрий песков
галина тимченко
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рост патриотизма - это тенденция со знаком плюс, и в российских СМИ такая тенденция сохранится, потому что быть патриотом своей страны – нормальное человеческое состояние, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью журналу "Эксперт" он отметил, что в этом плане в российских СМИ всего лишь за три года произошла сильная трансформация. "Концентрация материалов с патриотическим содержанием или тональностью очень велика. Кто-то даже перегибает палку, но всегда найдутся те, к кому применима пословица "научи дурака богу молиться". В целом, рост патриотизма – это тенденция со знаком плюс", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что чувство любви к России, гордости за нее у большинства людей было всегда, но во многих СМИ продвигать такую повестку было не принято. &quot;Я бы даже сказал, что частью редакционной политики ряда российских медиа было выражение скепсиса по отношению к собственной стране. Думаю, что патриотическая тенденция сохранится. Ведь быть патриотом – не великое достижение. Это нормальное человеческое состояние. И конечно, мы будем учитывать ошибки, которые были сделаны в прошлом&quot;, - сказал Песков, отметив необходимось &quot;не вернуться опять во времена оголтелых &quot;Медуз&quot;*, у которых про Россию либо плохо, либо никак&quot;.Он при этом заметил, что "настанет момент, когда будет востребована более мягкая информационная политика, и тогда мы увидим появление большего количества нейтральных СМИ, которые пишут и про проблемы, и про достижения". В 2024 году Минюст внес журналистку Галину Тимченко**, являющуюся основательницей проекта Meduza*, в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Тимченко** проживает за пределами РФ.* Проект Meduza, признан в Росии СМИ-иноагентом и нежелательной организацией** Лицо, признанное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20241003/kitay-1976020511.html
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общество, россия, украина, дмитрий песков, галина тимченко
Общество, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Галина Тимченко, Хорошие новости
Песков заявил о росте патриотизма в российских СМИ

Песков заявил, что в российских СМИ сохранится рост патриотизма

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рост патриотизма - это тенденция со знаком плюс, и в российских СМИ такая тенденция сохранится, потому что быть патриотом своей страны – нормальное человеческое состояние, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью журналу "Эксперт" он отметил, что в этом плане в российских СМИ всего лишь за три года произошла сильная трансформация.
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"Концентрация материалов с патриотическим содержанием или тональностью очень велика. Кто-то даже перегибает палку, но всегда найдутся те, к кому применима пословица "научи дурака богу молиться". В целом, рост патриотизма – это тенденция со знаком плюс", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что чувство любви к России, гордости за нее у большинства людей было всегда, но во многих СМИ продвигать такую повестку было не принято.
«

"Я бы даже сказал, что частью редакционной политики ряда российских медиа было выражение скепсиса по отношению к собственной стране. Думаю, что патриотическая тенденция сохранится. Ведь быть патриотом – не великое достижение. Это нормальное человеческое состояние. И конечно, мы будем учитывать ошибки, которые были сделаны в прошлом", - сказал Песков, отметив необходимось "не вернуться опять во времена оголтелых "Медуз"*, у которых про Россию либо плохо, либо никак".

Он при этом заметил, что "настанет момент, когда будет востребована более мягкая информационная политика, и тогда мы увидим появление большего количества нейтральных СМИ, которые пишут и про проблемы, и про достижения".
В 2024 году Минюст внес журналистку Галину Тимченко**, являющуюся основательницей проекта Meduza*, в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Тимченко** проживает за пределами РФ.
* Проект Meduza, признан в Росии СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
** Лицо, признанное иностранным агентом в России
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Хорошие новостиОбществоРоссияУкраинаДмитрий ПесковГалина Тимченко
 
 
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