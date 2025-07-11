https://ria.ru/20250711/krasnojarsk-2028514621.html

В Красноярске четырех полицейских заподозрили в продаже досье на мигрантов

В Красноярске четырех полицейских заподозрили в продаже досье на мигрантов - РИА Новости, 11.07.2025

В Красноярске четырех полицейских заподозрили в продаже досье на мигрантов

Четверых полицейских подозревают в продаже досье на иностранцев в Красноярске: они выгружали базы данных со служебных компьютеров, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:57:00+03:00

2025-07-11T10:57:00+03:00

2025-07-11T10:57:00+03:00

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БАРНАУЛ, 11 июл - РИА Новости. Четверых полицейских подозревают в продаже досье на иностранцев в Красноярске: они выгружали базы данных со служебных компьютеров, сообщили в СУСК по региону. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год инспекторы отдела по вопросам миграции с помощью служебного компьютера, в котором содержалась база данных по учёту иностранцев, выгружали информацию, которая содержала анкетные и паспортные данные иностранцев, сведения о трудовой деятельности, информацию о привлечении к административной ответственности за денежное вознаграждение. "Возбуждены уголовные дела в отношении четырех инспекторов отдела по вопросам миграции отдела полиции №5 МУ МВД России "Красноярское". Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что дело возбуждено на основании материалов управления ФСБ по Красноярскому краю. Как сообщает СУСК, данные полицейские предоставляли жителю Красноярска. "Полученную информацию мужчина использовал для организации незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении. В отношении заказчика информации в суде рассматривается дело об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору и подделке официального документа и его сбыте, совершенного с целью облегчить совершение другого преступления.

https://ria.ru/20250710/torgovlya-2028363365.html

https://ria.ru/20250701/primore-2026431074.html

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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)