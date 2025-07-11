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В Красноярске четырех полицейских заподозрили в продаже досье на мигрантов - РИА Новости, 11.07.2025
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10:57 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/krasnojarsk-2028514621.html
В Красноярске четырех полицейских заподозрили в продаже досье на мигрантов
В Красноярске четырех полицейских заподозрили в продаже досье на мигрантов - РИА Новости, 11.07.2025
В Красноярске четырех полицейских заподозрили в продаже досье на мигрантов
Четверых полицейских подозревают в продаже досье на иностранцев в Красноярске: они выгружали базы данных со служебных компьютеров, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:57:00+03:00
2025-07-11T10:57:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БАРНАУЛ, 11 июл - РИА Новости. Четверых полицейских подозревают в продаже досье на иностранцев в Красноярске: они выгружали базы данных со служебных компьютеров, сообщили в СУСК по региону. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год инспекторы отдела по вопросам миграции с помощью служебного компьютера, в котором содержалась база данных по учёту иностранцев, выгружали информацию, которая содержала анкетные и паспортные данные иностранцев, сведения о трудовой деятельности, информацию о привлечении к административной ответственности за денежное вознаграждение. "Возбуждены уголовные дела в отношении четырех инспекторов отдела по вопросам миграции отдела полиции №5 МУ МВД России "Красноярское". Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что дело возбуждено на основании материалов управления ФСБ по Красноярскому краю. Как сообщает СУСК, данные полицейские предоставляли жителю Красноярска. "Полученную информацию мужчина использовал для организации незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении. В отношении заказчика информации в суде рассматривается дело об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору и подделке официального документа и его сбыте, совершенного с целью облегчить совершение другого преступления.
https://ria.ru/20250710/torgovlya-2028363365.html
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Красноярске четырех полицейских заподозрили в продаже досье на мигрантов

В Красноярске 4 полицейских подозревают в продаже баз данных на иностранцев

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 11 июл - РИА Новости. Четверых полицейских подозревают в продаже досье на иностранцев в Красноярске: они выгружали базы данных со служебных компьютеров, сообщили в СУСК по региону.
По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год инспекторы отдела по вопросам миграции с помощью служебного компьютера, в котором содержалась база данных по учёту иностранцев, выгружали информацию, которая содержала анкетные и паспортные данные иностранцев, сведения о трудовой деятельности, информацию о привлечении к административной ответственности за денежное вознаграждение.
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"Возбуждены уголовные дела в отношении четырех инспекторов отдела по вопросам миграции отдела полиции №5 МУ МВД России "Красноярское". Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дело возбуждено на основании материалов управления ФСБ по Красноярскому краю.
Как сообщает СУСК, данные полицейские предоставляли жителю Красноярска.
"Полученную информацию мужчина использовал для организации незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.
В отношении заказчика информации в суде рассматривается дело об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору и подделке официального документа и его сбыте, совершенного с целью облегчить совершение другого преступления.
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ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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