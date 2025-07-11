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Норвежцы чтут память о советских солдатах вопреки властям, рассказал посол - РИА Новости, 11.07.2025
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17:28 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/korchunov-2028627055.html
Норвежцы чтут память о советских солдатах вопреки властям, рассказал посол
Норвежцы чтут память о советских солдатах вопреки властям, рассказал посол - РИА Новости, 11.07.2025
Норвежцы чтут память о советских солдатах вопреки властям, рассказал посол
Простые норвежцы вопреки попыткам властей фальсифицировать историю Второй мировой войны чтут память об освобождении Норвегии советскими войсками, заявил посол... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:28:00+03:00
2025-07-11T17:28:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Простые норвежцы вопреки попыткам властей фальсифицировать историю Второй мировой войны чтут память об освобождении Норвегии советскими войсками, заявил посол России в Осло Николай Корчунов. "Вопреки нагнетанию негатива вокруг России и попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, простые норвежцы чтут память об освобождении севера Норвегии советскими войсками и с уважением относятся к советским захоронениям", - сказал глава дипмиссии в интервью южнокорейскому журналу Russia In&amp;Out, текст которого размещен на сайте посольства. Посол напомнил, что наступление Красной армии на северо-востоке Норвегии в октябре 1944 года, которое стоило жизни многих советских солдат, положило начало освобождению страны от нацистской оккупации. "Сейчас Норвегия следует в русле антироссийских установок западных государств. Однако наши страны связывает тысячелетняя история мирных добрососедских отношений. Мы никогда не воевали друг с другом, и до последнего времени российско-норвежские отношения не были омрачены какими-либо трагическими страницами", - подчеркнул Корчунов. В апреле в посольстве России в Осло рассказали РИА Новости, что советские воинские мемориалы в Норвегии поддерживаются местными властями в хорошем состоянии, норвежцы бережно относятся к ним.
https://ria.ru/20250711/pamyatnik-2028582270.html
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027404216.html
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в мире, норвегия, россия, осло, николай корчунов
В мире, Норвегия, Россия, Осло, Николай Корчунов
Норвежцы чтут память о советских солдатах вопреки властям, рассказал посол

Корчунов: норвежцы чтут память об освобождении страны советскими войсками

© Фото : Посольство России в НорвегииМогилы советских военнопленных в Норвегии
Могилы советских военнопленных в Норвегии - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Посольство России в Норвегии
Могилы советских военнопленных в Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Простые норвежцы вопреки попыткам властей фальсифицировать историю Второй мировой войны чтут память об освобождении Норвегии советскими войсками, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.
"Вопреки нагнетанию негатива вокруг России и попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, простые норвежцы чтут память об освобождении севера Норвегии советскими войсками и с уважением относятся к советским захоронениям", - сказал глава дипмиссии в интервью южнокорейскому журналу Russia In&Out, текст которого размещен на сайте посольства.
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Посол напомнил, что наступление Красной армии на северо-востоке Норвегии в октябре 1944 года, которое стоило жизни многих советских солдат, положило начало освобождению страны от нацистской оккупации.
"Сейчас Норвегия следует в русле антироссийских установок западных государств. Однако наши страны связывает тысячелетняя история мирных добрососедских отношений. Мы никогда не воевали друг с другом, и до последнего времени российско-норвежские отношения не были омрачены какими-либо трагическими страницами", - подчеркнул Корчунов.
В апреле в посольстве России в Осло рассказали РИА Новости, что советские воинские мемориалы в Норвегии поддерживаются местными властями в хорошем состоянии, норвежцы бережно относятся к ним.
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