https://ria.ru/20250711/korchunov-2028627055.html

Норвежцы чтут память о советских солдатах вопреки властям, рассказал посол

Норвежцы чтут память о советских солдатах вопреки властям, рассказал посол - РИА Новости, 11.07.2025

Норвежцы чтут память о советских солдатах вопреки властям, рассказал посол

Простые норвежцы вопреки попыткам властей фальсифицировать историю Второй мировой войны чтут память об освобождении Норвегии советскими войсками, заявил посол... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:28:00+03:00

2025-07-11T17:28:00+03:00

2025-07-11T17:28:00+03:00

в мире

норвегия

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николай корчунов

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Простые норвежцы вопреки попыткам властей фальсифицировать историю Второй мировой войны чтут память об освобождении Норвегии советскими войсками, заявил посол России в Осло Николай Корчунов. "Вопреки нагнетанию негатива вокруг России и попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, простые норвежцы чтут память об освобождении севера Норвегии советскими войсками и с уважением относятся к советским захоронениям", - сказал глава дипмиссии в интервью южнокорейскому журналу Russia In&Out, текст которого размещен на сайте посольства. Посол напомнил, что наступление Красной армии на северо-востоке Норвегии в октябре 1944 года, которое стоило жизни многих советских солдат, положило начало освобождению страны от нацистской оккупации. "Сейчас Норвегия следует в русле антироссийских установок западных государств. Однако наши страны связывает тысячелетняя история мирных добрососедских отношений. Мы никогда не воевали друг с другом, и до последнего времени российско-норвежские отношения не были омрачены какими-либо трагическими страницами", - подчеркнул Корчунов. В апреле в посольстве России в Осло рассказали РИА Новости, что советские воинские мемориалы в Норвегии поддерживаются местными властями в хорошем состоянии, норвежцы бережно относятся к ним.

https://ria.ru/20250711/pamyatnik-2028582270.html

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027404216.html

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в мире, норвегия, россия, осло, николай корчунов