Норвежцы чтут память о советских солдатах вопреки властям, рассказал посол
Корчунов: норвежцы чтут память об освобождении страны советскими войсками
© Фото : Посольство России в НорвегииМогилы советских военнопленных в Норвегии
© Фото : Посольство России в Норвегии
Могилы советских военнопленных в Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Простые норвежцы вопреки попыткам властей фальсифицировать историю Второй мировой войны чтут память об освобождении Норвегии советскими войсками, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.
"Вопреки нагнетанию негатива вокруг России и попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, простые норвежцы чтут память об освобождении севера Норвегии советскими войсками и с уважением относятся к советским захоронениям", - сказал глава дипмиссии в интервью южнокорейскому журналу Russia In&Out, текст которого размещен на сайте посольства.
Посол напомнил, что наступление Красной армии на северо-востоке Норвегии в октябре 1944 года, которое стоило жизни многих советских солдат, положило начало освобождению страны от нацистской оккупации.
"Сейчас Норвегия следует в русле антироссийских установок западных государств. Однако наши страны связывает тысячелетняя история мирных добрососедских отношений. Мы никогда не воевали друг с другом, и до последнего времени российско-норвежские отношения не были омрачены какими-либо трагическими страницами", - подчеркнул Корчунов.
В апреле в посольстве России в Осло рассказали РИА Новости, что советские воинские мемориалы в Норвегии поддерживаются местными властями в хорошем состоянии, норвежцы бережно относятся к ним.