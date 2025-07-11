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Странам Евросоюза нужен конфликт на Украине, заявил Медведчук - РИА Новости, 11.07.2025
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11:58 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/konflikt-2028528226.html
Странам Евросоюза нужен конфликт на Украине, заявил Медведчук
Странам Евросоюза нужен конфликт на Украине, заявил Медведчук - РИА Новости, 11.07.2025
Странам Евросоюза нужен конфликт на Украине, заявил Медведчук
Страны Евросоюза заинтересованы в продолжении конфликта на Украине для удержании власти, они втягивают США в торговую войну с РФ, заявил экс-лидер запрещенной... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:58:00+03:00
2025-07-11T11:58:00+03:00
в мире
украина
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
владимир путин
россия
евросоюз
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Страны Евросоюза заинтересованы в продолжении конфликта на Украине для удержании власти, они втягивают США в торговую войну с РФ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Руководству ЕС, а также руководству многих стран союза, нужно удержать власть, и потому нужен общий враг. Поэтому масса политиков в Европе заинтересованы в продолжении украинского конфликта", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, сегодня Европа втягивает президента США Дональда Трампа в торговую войну с Россией. Однако у него есть все возможности повернуть мировую политику в русло мира. "Но слишком много сил в мире этого не хотят и будут пытаться сделать президента США своей марионеткой, такой же жалкой, какой сегодня является Зеленский", - подчеркнул Медведчук. Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
https://ria.ru/20250707/medvedchuk-2027599993.html
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028212083.html
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в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, владимир путин, россия, евросоюз, дмитрий песков, сша
В мире, Украина, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Владимир Путин, Россия, Евросоюз, Дмитрий Песков, США
Странам Евросоюза нужен конфликт на Украине, заявил Медведчук

Медведчук: ЕС хочет продолжения конфликта на Украине и втягивает США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Страны Евросоюза заинтересованы в продолжении конфликта на Украине для удержании власти, они втягивают США в торговую войну с РФ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Руководству ЕС, а также руководству многих стран союза, нужно удержать власть, и потому нужен общий враг. Поэтому масса политиков в Европе заинтересованы в продолжении украинского конфликта", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине не заканчивается
7 июля, 10:08
По его словам, сегодня Европа втягивает президента США Дональда Трампа в торговую войну с Россией. Однако у него есть все возможности повернуть мировую политику в русло мира. "Но слишком много сил в мире этого не хотят и будут пытаться сделать президента США своей марионеткой, такой же жалкой, какой сегодня является Зеленский", - подчеркнул Медведчук.
Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Орбан заявил о горьком моменте для ЕС из-за Украины
9 июля, 18:59
 
В миреУкраинаВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньВладимир ПутинРоссияЕвросоюзДмитрий ПесковСША
 
 
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