https://ria.ru/20250711/konflikt-2028528226.html

Странам Евросоюза нужен конфликт на Украине, заявил Медведчук

Странам Евросоюза нужен конфликт на Украине, заявил Медведчук - РИА Новости, 11.07.2025

Странам Евросоюза нужен конфликт на Украине, заявил Медведчук

Страны Евросоюза заинтересованы в продолжении конфликта на Украине для удержании власти, они втягивают США в торговую войну с РФ, заявил экс-лидер запрещенной... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:58:00+03:00

2025-07-11T11:58:00+03:00

2025-07-11T11:58:00+03:00

в мире

украина

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

владимир путин

россия

евросоюз

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_0:111:2986:1791_1920x0_80_0_0_0ebf309a4d389f42aedb091a04659918.jpg

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Страны Евросоюза заинтересованы в продолжении конфликта на Украине для удержании власти, они втягивают США в торговую войну с РФ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Руководству ЕС, а также руководству многих стран союза, нужно удержать власть, и потому нужен общий враг. Поэтому масса политиков в Европе заинтересованы в продолжении украинского конфликта", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, сегодня Европа втягивает президента США Дональда Трампа в торговую войну с Россией. Однако у него есть все возможности повернуть мировую политику в русло мира. "Но слишком много сил в мире этого не хотят и будут пытаться сделать президента США своей марионеткой, такой же жалкой, какой сегодня является Зеленский", - подчеркнул Медведчук. Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.

https://ria.ru/20250707/medvedchuk-2027599993.html

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028212083.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, владимир путин, россия, евросоюз, дмитрий песков, сша