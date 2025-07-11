Странам Евросоюза нужен конфликт на Украине, заявил Медведчук
Медведчук: ЕС хочет продолжения конфликта на Украине и втягивает США
Виктор Медведчук . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Страны Евросоюза заинтересованы в продолжении конфликта на Украине для удержании власти, они втягивают США в торговую войну с РФ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Руководству ЕС, а также руководству многих стран союза, нужно удержать власть, и потому нужен общий враг. Поэтому масса политиков в Европе заинтересованы в продолжении украинского конфликта", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По его словам, сегодня Европа втягивает президента США Дональда Трампа в торговую войну с Россией. Однако у него есть все возможности повернуть мировую политику в русло мира. "Но слишком много сил в мире этого не хотят и будут пытаться сделать президента США своей марионеткой, такой же жалкой, какой сегодня является Зеленский", - подчеркнул Медведчук.
Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
Орбан заявил о горьком моменте для ЕС из-за Украины
9 июля, 18:59