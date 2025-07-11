Во Франции загорелось поместье Джорджа Клуни
BFMTV: на территории поместья Джорджа Клуни во Франции произошел пожар
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisАмериканский актер Джордж Клуни
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Американский актер Джордж Клуни . Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Пожар произошел на территории частного поместья американского актера Джорджа Клуни на юге Франции, сообщает в пятницу телеканал BFMTV.
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"В пятницу, 11 июля, произошел пожар в поместье американского актера Джорджа Клуни в (коммуне - ред.) Бриньоль (департамент Вар)", - передает канал.
Возгорание началось с расположенного на территории поместья парка солнечных батарей. Как сообщает канал, пожар охватил около 300 квадратных метров.
Прибывшим на место пожарным удалось быстро потушить огонь, сообщает канал.
В среду префектура южного департамента Од сообщила, что крупный лесной пожар на юге Франции, который охватил более двух тысяч гектаров, был локализован. Огнеборцам удалось взять его под контроль только на третий день. Кроме того, в тот же день власти департамента Буш-дю-Рон сообщили, что был локализован пожар, затронувший Марсель. В результате возгорания пострадали около 100 человек, 24 были госпитализированы. Было разрушено 10 зданий.
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