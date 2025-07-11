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Подполье: Киев отказывается передавать семьям тела погибших военных - РИА Новости, 11.07.2025
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22:47 11.07.2025 (обновлено: 23:12 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/kiev-2028697253.html
Подполье: Киев отказывается передавать семьям тела погибших военных
Подполье: Киев отказывается передавать семьям тела погибших военных - РИА Новости, 11.07.2025
Подполье: Киев отказывается передавать семьям тела погибших военных
Киевские власти отказываются возвращать семьям тела переданных Россией погибших украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:47:00+03:00
2025-07-11T23:12:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 11 июл — РИА Новости. Киевские власти отказываются возвращать семьям тела переданных Россией погибших украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. &quot;Одной из родственниц погибшего вэсэушника киевские власти сообщили, что само тело ее погибшего на фронте родственника ей отдадут на захоронение не ранее чем через два года, тогда же начнут обсуждать с ней возможность какой бы то ни было выплаты финансовой компенсации&quot;, — сказал cобеседник агентства.По его словам, это не единичный случай — Киев сейчас занимается масштабным саботажем передачи родственникам тел погибших военных. Передача тел погибших украинских военных
https://ria.ru/20250623/tela-2024888704.html
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Подполье: Киев отказывается передавать семьям тела погибших военных

Подполье: Киев отказывается передавать семьям тела погибших военнослужащих ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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ГЕНИЧЕСК, 11 июл — РИА Новости. Киевские власти отказываются возвращать семьям тела переданных Россией погибших украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
«

"Одной из родственниц погибшего вэсэушника киевские власти сообщили, что само тело ее погибшего на фронте родственника ей отдадут на захоронение не ранее чем через два года, тогда же начнут обсуждать с ней возможность какой бы то ни было выплаты финансовой компенсации", — сказал cобеседник агентства.

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По его словам, это не единичный случай — Киев сейчас занимается масштабным саботажем передачи родственникам тел погибших военных.

Передача тел погибших украинских военных

  • Россия и Украина договорились о передаче тел на переговорах в Стамбуле 2 июня.
  • Киев пытался сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел.
  • Процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го числа.
  • Россия отдала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.
  • Взамен Киев вернул тела 79 павших российских бойцов.
  • В конце июня президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине еще три тысячи тел.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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