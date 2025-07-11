https://ria.ru/20250711/kiev-2028697253.html

Подполье: Киев отказывается передавать семьям тела погибших военных

Подполье: Киев отказывается передавать семьям тела погибших военных - РИА Новости, 11.07.2025

Подполье: Киев отказывается передавать семьям тела погибших военных

Киевские власти отказываются возвращать семьям тела переданных Россией погибших украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T22:47:00+03:00

2025-07-11T22:47:00+03:00

2025-07-11T23:12:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 11 июл — РИА Новости. Киевские власти отказываются возвращать семьям тела переданных Россией погибших украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Одной из родственниц погибшего вэсэушника киевские власти сообщили, что само тело ее погибшего на фронте родственника ей отдадут на захоронение не ранее чем через два года, тогда же начнут обсуждать с ней возможность какой бы то ни было выплаты финансовой компенсации", — сказал cобеседник агентства.По его словам, это не единичный случай — Киев сейчас занимается масштабным саботажем передачи родственникам тел погибших военных. Передача тел погибших украинских военных

https://ria.ru/20250623/tela-2024888704.html

https://ria.ru/20250627/vsu-2025956725.html

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в мире, россия, киев, украина, владимир мединский, вооруженные силы украины