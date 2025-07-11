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В РПЦ разрешили спасаться от жары в храмах - РИА Новости, 11.07.2025
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Религия
 
05:51 11.07.2025 (обновлено: 11:43 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/khram-2028479957.html
В РПЦ разрешили спасаться от жары в храмах
В РПЦ разрешили спасаться от жары в храмах - РИА Новости, 11.07.2025
В РПЦ разрешили спасаться от жары в храмах
Человеку, страдающему от жары, вполне уместно будет зайти в ближайший храм, заявил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:51:00+03:00
2025-07-11T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Человеку, страдающему от жары, вполне уместно будет зайти в ближайший храм, заявил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. Жара до 35 градусов ожидается в Москве с 11 по 14 июля, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. В связи с жаркой погодой в ведомстве порекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. "Если человек страдает от жары или ему стало плохо, конечно, вполне уместно зайти в ближайший храм. Можно посидеть на лавке, если необходимо, обратиться за помощью к сотрудникам храма. В храмах всегда есть аптечки, есть возможность вызвать скорую помощь", – сказал Волков. Никаких ограничений для посещения храма, в том числе для того, чтобы укрыться от жары или от ливня, нет, добавил священник. "Если заодно с этим человек обратиться с молитвой Господу, поклонится святыням, находящимся в храме, то это будет правильное совмещение духовного и физического", – заключил Волков.
https://ria.ru/20250708/den-2027852329.html
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москва, россия, русская православная церковь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Религия, Москва, Россия, Русская православная церковь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В РПЦ разрешили спасаться от жары в храмах

Священник Волков: страдающему от жары человеку уместно зайти в ближайший храм

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди гуляют на Красной площади в Москве
Люди гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Человеку, страдающему от жары, вполне уместно будет зайти в ближайший храм, заявил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.
Жара до 35 градусов ожидается в Москве с 11 по 14 июля, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. В связи с жаркой погодой в ведомстве порекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
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"Если человек страдает от жары или ему стало плохо, конечно, вполне уместно зайти в ближайший храм. Можно посидеть на лавке, если необходимо, обратиться за помощью к сотрудникам храма. В храмах всегда есть аптечки, есть возможность вызвать скорую помощь", – сказал Волков.
Никаких ограничений для посещения храма, в том числе для того, чтобы укрыться от жары или от ливня, нет, добавил священник.
"Если заодно с этим человек обратиться с молитвой Господу, поклонится святыням, находящимся в храме, то это будет правильное совмещение духовного и физического", – заключил Волков.
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