https://ria.ru/20250711/khram-2028479957.html

В РПЦ разрешили спасаться от жары в храмах

В РПЦ разрешили спасаться от жары в храмах - РИА Новости, 11.07.2025

В РПЦ разрешили спасаться от жары в храмах

Человеку, страдающему от жары, вполне уместно будет зайти в ближайший храм, заявил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T05:51:00+03:00

2025-07-11T05:51:00+03:00

2025-07-11T11:43:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Человеку, страдающему от жары, вполне уместно будет зайти в ближайший храм, заявил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. Жара до 35 градусов ожидается в Москве с 11 по 14 июля, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. В связи с жаркой погодой в ведомстве порекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. "Если человек страдает от жары или ему стало плохо, конечно, вполне уместно зайти в ближайший храм. Можно посидеть на лавке, если необходимо, обратиться за помощью к сотрудникам храма. В храмах всегда есть аптечки, есть возможность вызвать скорую помощь", – сказал Волков. Никаких ограничений для посещения храма, в том числе для того, чтобы укрыться от жары или от ливня, нет, добавил священник. "Если заодно с этим человек обратиться с молитвой Господу, поклонится святыням, находящимся в храме, то это будет правильное совмещение духовного и физического", – заключил Волков.

https://ria.ru/20250708/den-2027852329.html

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москва, россия, русская православная церковь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)