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Хоценко поручил расширить меры поддержки для детей-сирот в Омской области - РИА Новости, 11.07.2025
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Омская область
 
07:04 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/khotsenko-2028482878.html
Хоценко поручил расширить меры поддержки для детей-сирот в Омской области
Хоценко поручил расширить меры поддержки для детей-сирот в Омской области - РИА Новости, 11.07.2025
Хоценко поручил расширить меры поддержки для детей-сирот в Омской области
Меры поддержки для детей-сирот расширены в Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:04:00+03:00
2025-07-11T07:04:00+03:00
омская область
общество
жилье
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Меры поддержки для детей-сирот расширены в Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области. Новый механизм дополняет уже действующие формы поддержки. Он включает в себя предоставление квартир в рамках инвестиционных проектов и покупку жилья у региональных застройщиков. Продолжится и выдача жилищных сертификатов. Сироты могут самостоятельно выбрать и оформить жильё в любом регионе страны. "По инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко в регионе введена дополнительная мера поддержки для детей-сирот — предоставление государственной субсидии на приобретение жилья. Размер выплаты составляет 2 миллиона 859 тысяч рублей. Средства выделяются из областного бюджета", - сообщили в пресс-службе. Субсидия может быть использована только на приобретение недвижимости на территории Омской области. Свидетельство о праве на получение выплаты действует в течение семи месяцев. В течение этого срока получателю необходимо подобрать квартиру, соответствующую всем нормативам. На сегодняшний день 115 сирот уже получили свидетельства, еще 110 приглашены для их получения в июле.
https://ria.ru/20250703/omsk-2026932112.html
https://ria.ru/20250707/siroty-2027580701.html
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общество, жилье, омская область, виталий хоценко
Омская область , Общество, Жилье, Омская область, Виталий Хоценко
Хоценко поручил расширить меры поддержки для детей-сирот в Омской области

Меры поддержки для детей-сирот в Омской области расширили по поручению Хоценко

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской областиВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской области
Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Меры поддержки для детей-сирот расширены в Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области.
Новый механизм дополняет уже действующие формы поддержки. Он включает в себя предоставление квартир в рамках инвестиционных проектов и покупку жилья у региональных застройщиков. Продолжится и выдача жилищных сертификатов. Сироты могут самостоятельно выбрать и оформить жильё в любом регионе страны.
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"По инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко в регионе введена дополнительная мера поддержки для детей-сирот — предоставление государственной субсидии на приобретение жилья. Размер выплаты составляет 2 миллиона 859 тысяч рублей. Средства выделяются из областного бюджета", - сообщили в пресс-службе.
Субсидия может быть использована только на приобретение недвижимости на территории Омской области. Свидетельство о праве на получение выплаты действует в течение семи месяцев. В течение этого срока получателю необходимо подобрать квартиру, соответствующую всем нормативам. На сегодняшний день 115 сирот уже получили свидетельства, еще 110 приглашены для их получения в июле.
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Омская областьОбществоЖильеОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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