https://ria.ru/20250711/khotsenko-2028482878.html

Хоценко поручил расширить меры поддержки для детей-сирот в Омской области

Хоценко поручил расширить меры поддержки для детей-сирот в Омской области - РИА Новости, 11.07.2025

Хоценко поручил расширить меры поддержки для детей-сирот в Омской области

Меры поддержки для детей-сирот расширены в Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T07:04:00+03:00

2025-07-11T07:04:00+03:00

2025-07-11T07:04:00+03:00

омская область

общество

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омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Меры поддержки для детей-сирот расширены в Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области. Новый механизм дополняет уже действующие формы поддержки. Он включает в себя предоставление квартир в рамках инвестиционных проектов и покупку жилья у региональных застройщиков. Продолжится и выдача жилищных сертификатов. Сироты могут самостоятельно выбрать и оформить жильё в любом регионе страны. "По инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко в регионе введена дополнительная мера поддержки для детей-сирот — предоставление государственной субсидии на приобретение жилья. Размер выплаты составляет 2 миллиона 859 тысяч рублей. Средства выделяются из областного бюджета", - сообщили в пресс-службе. Субсидия может быть использована только на приобретение недвижимости на территории Омской области. Свидетельство о праве на получение выплаты действует в течение семи месяцев. В течение этого срока получателю необходимо подобрать квартиру, соответствующую всем нормативам. На сегодняшний день 115 сирот уже получили свидетельства, еще 110 приглашены для их получения в июле.

https://ria.ru/20250703/omsk-2026932112.html

https://ria.ru/20250707/siroty-2027580701.html

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общество, жилье, омская область, виталий хоценко