https://ria.ru/20250711/kellog-2028474061.html

"Что-то ужасное": дочь Келлога сделала мрачное предсказание

"Что-то ужасное": дочь Келлога сделала мрачное предсказание - РИА Новости, 11.07.2025

"Что-то ужасное": дочь Келлога сделала мрачное предсказание

Украинский конфликт может стать повторением афганского сценария для президента США Дональда Трампа, заявила Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T03:18:00+03:00

2025-07-11T03:18:00+03:00

2025-07-11T11:51:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинский конфликт может стать повторением афганского сценария для президента США Дональда Трампа, заявила Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, в интервью британской газете The Times."Моббс предсказала, что если случится что-то "катастрофическое" или Украина потеряет значительно больше территорий при Трампе, то эта война может стать его "афганским сценарием", — приводит издание ее высказывание.Дочь Келлога добавила, что историки будут разбирать не то, как начался конфликт на Украине, а то, как он закончился. При этом она возложила основную ответственность за нынешнее положение ВСУ на экс-президента США Джо Байдена.Вчера агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Трамп планирует впервые за свой второй срок использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов.Пакет может включать ракеты к комплексам ПВО Patriot и ракеты средней дальности, но решение о том, что точно будет входить в выделяемую помощь, еще не принято, отмечают источники издания.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250710/plan-2028424113.html

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026647178.html

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в мире, сша, украина, россия, кит келлог, джо байден, вооруженные силы украины, дональд трамп