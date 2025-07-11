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ПСБ выдал более 1,7 тысячи карт для пенсионеров РФ в Южной Осетии - РИА Новости, 11.07.2025
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13:24 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/karty-2028550242.html
ПСБ выдал более 1,7 тысячи карт для пенсионеров РФ в Южной Осетии
ПСБ выдал более 1,7 тысячи карт для пенсионеров РФ в Южной Осетии - РИА Новости, 11.07.2025
ПСБ выдал более 1,7 тысячи карт для пенсионеров РФ в Южной Осетии
ПСБ продолжает обслуживание российских пенсионеров в Южной Осетии, уже выдано более 1,7 тысячи карт для этих граждан, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:24:00+03:00
2025-07-11T13:24:00+03:00
южная осетия
банковские карты
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ПСБ продолжает обслуживание российских пенсионеров в Южной Осетии, уже выдано более 1,7 тысячи карт для этих граждан, сообщает пресс-служба банка. Кроме того, в Цхинвале (по адресу улица Сталина, дом 4, литера "Б") было открыто представительство банка. На открытии присутствовали заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, председатель правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов. На сегодня картами ПСБ уже обеспечено большинство российских пенсионеров, проживающих в Южной Осетии. С августа 2025 года для граждан России в Южной Осетии меняется порядок получения пенсионных и социальных выплат: начисление средств будет осуществляться только на карты ПСБ. Банк продолжает принимать обращения от тех, кто еще не успел получить банковскую карту. "Мы понимаем, насколько важно для наших сограждан из числа пенсионеров, проживающих Южной Осетии, иметь не только надежный способ получения выплат, но и возможность решить возникающие вопросы быстро и без дополнительных поездок за пределы республики. В Южной Осетии мы уже выдали более 1 700 карт, и по завершению этой работы банк продолжит оказывать поддержку клиентам на месте. Для ПСБ эта инициатива имеет высокую социальную значимость – обеспечение доступности и качества обслуживания пенсионеров является одним из приоритетных направлений нашей работы", – отметил Дорофеев на церемонии открытия представительства. После завершения процесса выдачи карт клиенты могут получать консультации и помощь по ключевым вопросам обслуживания в представительстве. Держатели карт могут обратиться за изменением персональных данных, разблокировкой карты и разъяснениями по использованию банковских продуктов. Пенсионные дебетовые карты ПСБ, которые выпускаются в Южной Осетии, имеют функционал, аналогичный картам, оформленным в России.
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южная осетия, банковские карты
Южная Осетия, Банковские карты
ПСБ выдал более 1,7 тысячи карт для пенсионеров РФ в Южной Осетии

ПСБ выдал более 1,7 тысячи карт для пенсионеров России в Южной Осетии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ПСБ продолжает обслуживание российских пенсионеров в Южной Осетии, уже выдано более 1,7 тысячи карт для этих граждан, сообщает пресс-служба банка.
Кроме того, в Цхинвале (по адресу улица Сталина, дом 4, литера "Б") было открыто представительство банка. На открытии присутствовали заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, председатель правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов.
На сегодня картами ПСБ уже обеспечено большинство российских пенсионеров, проживающих в Южной Осетии. С августа 2025 года для граждан России в Южной Осетии меняется порядок получения пенсионных и социальных выплат: начисление средств будет осуществляться только на карты ПСБ. Банк продолжает принимать обращения от тех, кто еще не успел получить банковскую карту.
"Мы понимаем, насколько важно для наших сограждан из числа пенсионеров, проживающих Южной Осетии, иметь не только надежный способ получения выплат, но и возможность решить возникающие вопросы быстро и без дополнительных поездок за пределы республики. В Южной Осетии мы уже выдали более 1 700 карт, и по завершению этой работы банк продолжит оказывать поддержку клиентам на месте. Для ПСБ эта инициатива имеет высокую социальную значимость – обеспечение доступности и качества обслуживания пенсионеров является одним из приоритетных направлений нашей работы", – отметил Дорофеев на церемонии открытия представительства.
После завершения процесса выдачи карт клиенты могут получать консультации и помощь по ключевым вопросам обслуживания в представительстве. Держатели карт могут обратиться за изменением персональных данных, разблокировкой карты и разъяснениями по использованию банковских продуктов.
Пенсионные дебетовые карты ПСБ, которые выпускаются в Южной Осетии, имеют функционал, аналогичный картам, оформленным в России.
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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