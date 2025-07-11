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Гладков подарил Путину картину из осколка снаряда ПВО

Гладков подарил Путину картину из осколка снаряда ПВО - РИА Новости, 11.07.2025

Гладков подарил Путину картину из осколка снаряда ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину картину белгородской художницы, которая рисует на осколках боеприпаса от РИА Новости, 11.07.2025

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2025-07-11T14:17:00+03:00

владимир путин

белгородская область

вячеслав гладков

россия

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общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину картину белгородской художницы, которая рисует на осколках боеприпаса от комплекса ПВО с подписью "Белгород, не сдается"."Владимир Владимирович, для нас ПВО стала нормой жизни. Когда читаешь книги о Великой Отечественной войне, очень много было написано книг, песен, картин. Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. Тяжелые испытания на приграничных жителей выпали. Одна из девушек, художница, на осколках (боеприпаса от комплекса - ред.) С-400 стала рисовать эти картины", - сказал Гладков, вручая президенту подарок.В ответ президент выразил благодарность."Передайте автору большое спасибо... Хорошая картина, душевная. "Белгород не сдается", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250711/gladkov-2028559921.html

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Картина художницы из Белгородской области, подаренная Гладковым Путину Гладков подарил Путину картину художницы из Белгородской области, сделанную на фрагменте ракеты ПВО 2025-07-11T14:07 true PT0M22S

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владимир путин, белгородская область, вячеслав гладков, россия, с-400 «триумф», общество