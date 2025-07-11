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Жителя Камчатки осудили за сбор сведений о воинских частях для СБУ - РИА Новости, 11.07.2025
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02:46 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/kamchatka-2028472894.html
Жителя Камчатки осудили за сбор сведений о воинских частях для СБУ
Жителя Камчатки осудили за сбор сведений о воинских частях для СБУ - РИА Новости, 11.07.2025
Жителя Камчатки осудили за сбор сведений о воинских частях для СБУ
Житель Камчатского края осужден на 7 лет колонии общего режима за установление конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины и сборе сведений РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:46:00+03:00
2025-07-11T02:46:00+03:00
происшествия
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служба безопасности украины
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Житель Камчатского края осужден на 7 лет колонии общего режима за установление конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины и сборе сведений для нее, сообщает краевое УФСБ России. "После начала специальной военной операции гражданин инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Мужчина выбрал себе псевдоним, создал канал связи и получил задание от иностранной спецслужбы по сбору сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации", - говорится в сообщении. Сотрудники УФСБ России помешали ему довести преступный умысел до конца. "Приговором Камчатского краевого суда жителю региона назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - отмечает управление.
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происшествия, россия, камчатский край, камчатка, служба безопасности украины, камчатский краевой суд
Происшествия, Россия, Камчатский край, Камчатка, Служба безопасности Украины, Камчатский краевой суд
Жителя Камчатки осудили за сбор сведений о воинских частях для СБУ

Жителя Камчатки осудили на семь лет за сбор сведений о воинских частях для СБУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Житель Камчатского края осужден на 7 лет колонии общего режима за установление конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины и сборе сведений для нее, сообщает краевое УФСБ России.
"После начала специальной военной операции гражданин инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Мужчина выбрал себе псевдоним, создал канал связи и получил задание от иностранной спецслужбы по сбору сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации", - говорится в сообщении.
Сотрудники УФСБ России помешали ему довести преступный умысел до конца.
"Приговором Камчатского краевого суда жителю региона назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - отмечает управление.
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ПроисшествияРоссияКамчатский крайКамчаткаСлужба безопасности УкраиныКамчатский краевой суд
 
 
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