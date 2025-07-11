https://ria.ru/20250711/kamchatka-2028472894.html
Жителя Камчатки осудили за сбор сведений о воинских частях для СБУ
Жителя Камчатки осудили за сбор сведений о воинских частях для СБУ - РИА Новости, 11.07.2025
Жителя Камчатки осудили за сбор сведений о воинских частях для СБУ
Житель Камчатского края осужден на 7 лет колонии общего режима за установление конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины и сборе сведений РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:46:00+03:00
2025-07-11T02:46:00+03:00
2025-07-11T02:46:00+03:00
происшествия
россия
камчатский край
камчатка
служба безопасности украины
камчатский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Житель Камчатского края осужден на 7 лет колонии общего режима за установление конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины и сборе сведений для нее, сообщает краевое УФСБ России. "После начала специальной военной операции гражданин инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Мужчина выбрал себе псевдоним, создал канал связи и получил задание от иностранной спецслужбы по сбору сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации", - говорится в сообщении. Сотрудники УФСБ России помешали ему довести преступный умысел до конца. "Приговором Камчатского краевого суда жителю региона назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - отмечает управление.
https://ria.ru/20250704/naemnik-2027119430.html
россия
камчатский край
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, камчатский край, камчатка, служба безопасности украины, камчатский краевой суд
Происшествия, Россия, Камчатский край, Камчатка, Служба безопасности Украины, Камчатский краевой суд
Жителя Камчатки осудили за сбор сведений о воинских частях для СБУ
Жителя Камчатки осудили на семь лет за сбор сведений о воинских частях для СБУ