https://ria.ru/20250711/kamchatka-2028472894.html

Жителя Камчатки осудили за сбор сведений о воинских частях для СБУ

Жителя Камчатки осудили за сбор сведений о воинских частях для СБУ - РИА Новости, 11.07.2025

Жителя Камчатки осудили за сбор сведений о воинских частях для СБУ

Житель Камчатского края осужден на 7 лет колонии общего режима за установление конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины и сборе сведений РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T02:46:00+03:00

2025-07-11T02:46:00+03:00

2025-07-11T02:46:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Житель Камчатского края осужден на 7 лет колонии общего режима за установление конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины и сборе сведений для нее, сообщает краевое УФСБ России. "После начала специальной военной операции гражданин инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Мужчина выбрал себе псевдоним, создал канал связи и получил задание от иностранной спецслужбы по сбору сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации", - говорится в сообщении. Сотрудники УФСБ России помешали ему довести преступный умысел до конца. "Приговором Камчатского краевого суда жителю региона назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - отмечает управление.

https://ria.ru/20250704/naemnik-2027119430.html

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