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Кадыров рассказал подробности операции по освобождению Новониколаевки - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:43 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/kadyrov-2028553157.html
Кадыров рассказал подробности операции по освобождению Новониколаевки
Кадыров рассказал подробности операции по освобождению Новониколаевки - РИА Новости, 11.07.2025
Кадыров рассказал подробности операции по освобождению Новониколаевки
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился деталями операции по установлению полного контроля над селом Новониколаевка в Сумской области. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:43:00+03:00
2025-07-11T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 11 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился деталями операции по установлению полного контроля над селом Новониколаевка в Сумской области. Об освобождении Новониколаевки Минобороны сообщило 19 июня, в посте же, опубликованном в пятницу, говорится, что "несколько дней назад" личный состав полка "АХМАТ-Чечня" под командованием боевого офицера Асламбека Салиева "провел успешную боевую операцию по установлению полного контроля за селом". "Командир… проявив стратегическое мышление, принял решение рассредоточить свои силы по периметру противника. Это стало ключевым моментом в операции, открывшим путь к мощному огневому воздействию", - написал Кадыров. С поддержкой беспилотников полка, которые точно сбрасывали боеприпасы на вражеские позиции, сообщил глава Чечни, "началась настоящая охота". Контроль над небом обеспечивала снайперская группа и расчет зенитной батареи, которые сбили шесть вражеских гексокоптеров "Вампир", по словам Кадырова, это лишило украинских боевиков шанса, помочь засевшим в селе. "С каждой минутой напряжение возрастало. Удары из автоматических гранатометов (АГС) вели непрерывный огонь, разрушая огневые точки противника. Затем, словно под мощным натиском, в дело вступила вторая линия огневой поддержки с РПО "Шмель" и РШГ. Вражеские позиции были выжжены, противник, прижатый к краю, пытался выбраться из окружения, но столкнулся со шквалом огня наших доблестных воинов и был уничтожен. В итоге — на поле боя остались 12 ликвидированных нацистов. После батальон уверенно продолжил свою решающую миссию по зачистке центра Новониколаевки, где в ходе боевых действий было уничтожено ещё пять и взято в плен трое солдат ВСУ", - написал он.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028458339.html
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сумская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал подробности операции по освобождению Новониколаевки

Кадыров рассказал о напряженных боях при освобождении Новониколаевки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился деталями операции по установлению полного контроля над селом Новониколаевка в Сумской области.
Об освобождении Новониколаевки Минобороны сообщило 19 июня, в посте же, опубликованном в пятницу, говорится, что "несколько дней назад" личный состав полка "АХМАТ-Чечня" под командованием боевого офицера Асламбека Салиева "провел успешную боевую операцию по установлению полного контроля за селом".
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"Командир… проявив стратегическое мышление, принял решение рассредоточить свои силы по периметру противника. Это стало ключевым моментом в операции, открывшим путь к мощному огневому воздействию", - написал Кадыров.
С поддержкой беспилотников полка, которые точно сбрасывали боеприпасы на вражеские позиции, сообщил глава Чечни, "началась настоящая охота". Контроль над небом обеспечивала снайперская группа и расчет зенитной батареи, которые сбили шесть вражеских гексокоптеров "Вампир", по словам Кадырова, это лишило украинских боевиков шанса, помочь засевшим в селе.
"С каждой минутой напряжение возрастало. Удары из автоматических гранатометов (АГС) вели непрерывный огонь, разрушая огневые точки противника. Затем, словно под мощным натиском, в дело вступила вторая линия огневой поддержки с РПО "Шмель" и РШГ. Вражеские позиции были выжжены, противник, прижатый к краю, пытался выбраться из окружения, но столкнулся со шквалом огня наших доблестных воинов и был уничтожен. В итоге — на поле боя остались 12 ликвидированных нацистов. После батальон уверенно продолжил свою решающую миссию по зачистке центра Новониколаевки, где в ходе боевых действий было уничтожено ещё пять и взято в плен трое солдат ВСУ", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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