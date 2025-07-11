https://ria.ru/20250711/izrail-2028540459.html

AP: в Израиле усомнились в полном уничтожении обогащенного урана в Иране

AP: в Израиле усомнились в полном уничтожении обогащенного урана в Иране - РИА Новости, 11.07.2025

AP: в Израиле усомнились в полном уничтожении обогащенного урана в Иране

Израиль считает, что накопленный Ираном обогащенный уран остался на ядерных объектах и был погребен под завалами после ударов США, и опасается, что Тегеран... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:53:00+03:00

2025-07-11T12:53:00+03:00

2025-07-11T12:54:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Израиль считает, что накопленный Ираном обогащенный уран остался на ядерных объектах и был погребен под завалами после ударов США, и опасается, что Тегеран может снова его использовать, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на израильского чиновника. "Израиль считает, что глубоко захороненные запасы обогащенного урана на одном иранском ядерном объекте, по которому нанесли удар американские военные, потенциально могут быть извлечены... обогащенный уран в Исфахане потенциально может быть извлечен иранцами", - говорится в публикации. Также отмечается, что для того, чтобы добраться до него, потребуются очень сложные восстановительные работы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/nyt-2025227357.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране