Италия отказалась предоставить посольству данные об убийстве россиянки
Италия отказалась дать информацию посольству России о деталях дела Трофимовой
Автомобиль итальянской полиции. Архивное фото
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Рим, 11 июл - РИА Новости. Итальянская сторона ответила отказом на запрос консульского отдела посольства РФ относительно убийства уроженки России Анастасии Трофимовой из-за тайны следствия, сообщили журналистам в российском диппредставительстве.
В начале июня в одном из крупных парков итальянской столицы было обнаружено тело женщины, уроженки Омска Трофимовой, и годовалой девочки. По подозрению в их убийстве начался розыск американца, которого видели в том же парке с младенцем за несколько дней до ее гибели. После преступления он покинул Италию и уехал в Грецию, где и был арестован по европейскому ордеру, выданному итальянскими властями. В пятницу гражданин США Фрэнсис Кауфманн был экстрадирован в Италию.
Личность Трофимовой, как сообщили РИА Новости в полиции, была установлена благодаря выданным на Мальте документам.
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"Как только поступила информация, что женщина и ребенок, тела которых были обнаружены в римском городском парке Вилла Памфили 7 июня 2025 года, могут являться гражданами России, консотдел посольства России в Италии направил официальный запрос итальянским властям с просьбой предоставить информацию относительно обстоятельств произошедшего с предположительно российской гражданкой А.Трофимовой и ее ребенком. На это обращение итальянская сторона ответила отказом, сославшись на тайну следствия", - сообщили в посольстве.
Как сообщили ранее итальянские СМИ, в Италии Кауфманн будет находиться в римской тюрьме "Ребиббиа". Там его поместят в отделение для арестованных с психическими проблемами после того, как он разгромил тюремную камеру в Греции. По сообщению газеты Corriere della Sera, в середине следующей недели Кауфманн будет подвергнут допросу. Также он должен пройдет тест ДНК для установления отцовства убитой девочки.
Кауфманн, выдававший себя за кинопродюсера и режиссера Рексала Форда, познакомился с Трофимовой на Мальте в 2023 году, куда она прибыла для учебы. В июне 2024 года у них родилась дочь, которую они назвали Андромедой. Согласно данным следствия, последние недели они ночевали в палатке в парке. По последней информации, следы ДНК Кауфманна обнаружены на спальном мешке Трофимовой.
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