https://ria.ru/20250711/iran-2028477408.html

Рябков рассказал о предложении России по вывозу излишков урана из Ирана

Рябков рассказал о предложении России по вывозу излишков урана из Ирана - РИА Новости, 11.07.2025

Рябков рассказал о предложении России по вывозу излишков урана из Ирана

Иран, США и МАГАТЭ с вниманием отнеслись к предложению России о вывозе излишков обогащенного урана из республики, но до конкретики дело пока не дошло, заявил... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T04:37:00+03:00

2025-07-11T04:37:00+03:00

2025-07-11T04:37:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Иран, США и МАГАТЭ с вниманием отнеслись к предложению России о вывозе излишков обогащенного урана из республики, но до конкретики дело пока не дошло, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы это предложение довели и до иранской стороны, и до американской стороны, о нем знают и в МАГАТЭ. Смысл его в том, чтобы решить одновременно две задачи - одна связана с тем, что иранская сторона, как мы понимаем, жестко настаивает на важности сохранить за собой право осуществлять обогатительные работы на своей территории. А с другой стороны мы видим, что есть оппоненты Тегерана, которые выражают большую озабоченность по поводу накопления на его территории урана, обогащенного выше тех уровней, который обычно применяется при изготовлении топлива для атомных реакторов", - сказал он в беседе с агентством. Если бы Россия могла этот материал вывозить и проводить с ним соответствующие работы, чтобы производить из него топливо или распоряжаться так, чтобы это становилось коммерческим продуктом, подлежащим реализации, то можно было бы обе эти задачи эффективно решить, отметил Рябков. "С учетом того, что пока непонятно, как пойдет дальше диалог, пойдет ли он вообще, если пойдет, то в каком формате, до конкретики подобного рода практических мер пока не дошло. Но все заинтересованные стороны подошли к этому с вниманием и, наверное, можно сказать, восприняли это как отражение серьезности наших усилий, серьезности наших намерений в данной связи", - подчеркнул Рябков. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия предлагала вывозить излишки обогащенного урана из Ирана для его последующего обеднения и использования на атомных электростанциях. Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он назвал агентство "защитником и слугой" Израиля и заявил, что продолжать сотрудничество с МАГАТЭ невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250604/iran-2020770049.html

https://ria.ru/20250707/lavrov-2027756355.html

https://ria.ru/20250415/peskov-2011350397.html

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иран, россия, сша, сергей рябков, сергей лавров, дональд трамп, магатэ