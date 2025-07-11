Рейтинг@Mail.ru
Нилов призвал вести профориентацию для инвалидов боевых действий в регионах - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/invalidy-2028624357.html
Нилов призвал вести профориентацию для инвалидов боевых действий в регионах
Нилов призвал вести профориентацию для инвалидов боевых действий в регионах - РИА Новости, 11.07.2025
Нилов призвал вести профориентацию для инвалидов боевых действий в регионах
Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов предложил на предприятиях в регионах открывать профориентационные центры для устройства инвалидов боевых действий. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:22:00+03:00
2025-07-11T17:22:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894805392_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_55ea8e4db696ec98f8b67f96bbb941a2.jpg
ОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов предложил на предприятиях в регионах открывать профориентационные центры для устройства инвалидов боевых действий. "Надо обязательно в регионах рекомендовать предприятиям профориентационные центры на своих предприятиях открывать, чтобы в том числе устраивать инвалидов боевых действий", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ.
https://ria.ru/20250627/gd-2025728126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894805392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a1db47c73c32d485799213050aefd34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Нилов призвал вести профориентацию для инвалидов боевых действий в регионах

Предприятия призвали создать центры профориентации для инвалидов боевых действий

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетеран боевых действий
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветеран боевых действий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов предложил на предприятиях в регионах открывать профориентационные центры для устройства инвалидов боевых действий.
«
"Надо обязательно в регионах рекомендовать предприятиям профориентационные центры на своих предприятиях открывать, чтобы в том числе устраивать инвалидов боевых действий", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Госдуме рассказали о квоте для участников СВО при поступлении в вузы
27 июня, 09:42
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала