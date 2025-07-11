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Нилов призвал вести профориентацию для инвалидов боевых действий в регионах
Нилов призвал вести профориентацию для инвалидов боевых действий в регионах - РИА Новости, 11.07.2025
Нилов призвал вести профориентацию для инвалидов боевых действий в регионах
Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов предложил на предприятиях в регионах открывать профориентационные центры для устройства инвалидов боевых действий. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:22:00+03:00
2025-07-11T17:22:00+03:00
2025-07-11T17:22:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
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ОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов предложил на предприятиях в регионах открывать профориентационные центры для устройства инвалидов боевых действий. "Надо обязательно в регионах рекомендовать предприятиям профориентационные центры на своих предприятиях открывать, чтобы в том числе устраивать инвалидов боевых действий", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Нилов призвал вести профориентацию для инвалидов боевых действий в регионах
Предприятия призвали создать центры профориентации для инвалидов боевых действий