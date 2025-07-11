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Нилов призвал вести профориентацию для инвалидов боевых действий в регионах

Нилов призвал вести профориентацию для инвалидов боевых действий в регионах - РИА Новости, 11.07.2025

Нилов призвал вести профориентацию для инвалидов боевых действий в регионах

Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов предложил на предприятиях в регионах открывать профориентационные центры для устройства инвалидов боевых действий. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:22:00+03:00

2025-07-11T17:22:00+03:00

2025-07-11T17:22:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

госдума рф

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ОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов предложил на предприятиях в регионах открывать профориентационные центры для устройства инвалидов боевых действий. "Надо обязательно в регионах рекомендовать предприятиям профориентационные центры на своих предприятиях открывать, чтобы в том числе устраивать инвалидов боевых действий", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ярослав нилов, госдума рф