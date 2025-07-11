https://ria.ru/20250711/husity-2028466007.html
Хуситы заявили, что гарантируют гуманное обращение спасенным с Eternity C
Хуситы заявили, что гарантируют гуманное обращение спасенным с Eternity C - РИА Новости, 11.07.2025
Хуситы заявили, что гарантируют гуманное обращение спасенным с Eternity C
Хуситы гарантируют гуманное обращение спасенным с потопленного ими же сухогруза Eternity C членам экипажа, сказал РИА Новости член политбюро йеменского движения РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T00:31:00+03:00
2025-07-11T00:31:00+03:00
2025-07-11T00:31:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Хуситы гарантируют гуманное обращение спасенным с потопленного ими же сухогруза Eternity C членам экипажа, сказал РИА Новости член политбюро йеменского движения "Ансар Аллах" Мухаммад аль-Бухейти. Он не смог подтвердить сообщение о том, что среди захваченных членов экипажа есть россиянин, который, согласно источникам СМИ, мог быть тяжело ранен при нападении. "У меня нет точной информации (о российском гражданине - ред.), но мы (хуситы - ред.) можем гарантировать родным и близким членов экипажа, что с ними хорошо обращаются. Наши военно-морские силы проявили религиозный и нравственный долг, эвакуировав их. Они получают всю необходимую медицинскую помощь", – рассказал аль-Бухейти. Он добавил, что решение об их передаче находится в руках вооруженных сил движения. Ранее греческий телеканал ERT сообщал, что в результате нападения на судно три человека погибли и двое пострадали. Один из пострадавших, по данным телеканала, россиянин, ему ампутировали конечность. В то же время издание Times of Israel во вторник опубликовало информацию о четырех погибших со ссылкой на информированный источник. Спасательная операция идет второй день. В четверг военно-морская миссия ЕС Aspides сообщала о десяти спасенных членах экипажа. В среду правящее на севере Йемена движение хуситов взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз и заявило, что судно полностью затонуло, а часть экипажа спасена. До этого военно-морская миссия ЕС Aspides сообщила, что шесть членов экипажа были спасены. Посольство США в Йемене заявило, что хуситы похитили моряков с судна, призвав немедленно всех отпустить. Атака на греческий сухогруз Eternity — это второе за несколько дней нападение на торговое судно у берегов Йемена. В воскресенье UKMTO сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Аллах". Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля. "Ансар Аллах", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20250710/rossiyanin-2028426601.html
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в мире, йемен, израиль, красное море, евросоюз
В мире, Йемен, Израиль, Красное море, Евросоюз
Хуситы заявили, что гарантируют гуманное обращение спасенным с Eternity C
Хуситы пообещали гуманное обращение спасенным с потопленного судна Eternity C
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Хуситы гарантируют гуманное обращение спасенным с потопленного ими же сухогруза Eternity C членам экипажа, сказал РИА Новости член политбюро йеменского движения "Ансар Аллах" Мухаммад аль-Бухейти.
Он не смог подтвердить сообщение о том, что среди захваченных членов экипажа есть россиянин, который, согласно источникам СМИ, мог быть тяжело ранен при нападении.
"У меня нет точной информации (о российском гражданине - ред.), но мы (хуситы - ред.) можем гарантировать родным и близким членов экипажа, что с ними хорошо обращаются. Наши военно-морские силы проявили религиозный и нравственный долг, эвакуировав их. Они получают всю необходимую медицинскую помощь", – рассказал аль-Бухейти.
Он добавил, что решение об их передаче находится в руках вооруженных сил движения.
Ранее греческий телеканал ERT сообщал, что в результате нападения на судно три человека погибли и двое пострадали. Один из пострадавших, по данным телеканала, россиянин, ему ампутировали конечность. В то же время издание Times of Israel во вторник опубликовало информацию о четырех погибших со ссылкой на информированный источник.
Спасательная операция идет второй день. В четверг военно-морская миссия ЕС
Aspides сообщала о десяти спасенных членах экипажа.
В среду правящее на севере Йемена
движение хуситов взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз и заявило, что судно полностью затонуло, а часть экипажа спасена. До этого военно-морская миссия ЕС Aspides сообщила, что шесть членов экипажа были спасены. Посольство США
в Йемене заявило, что хуситы похитили моряков с судна, призвав немедленно всех отпустить.
Атака на греческий сухогруз Eternity — это второе за несколько дней нападение на торговое судно у берегов Йемена. В воскресенье UKMTO сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда
. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Аллах". Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля
.
"Ансар Аллах", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря
, ранее заявило о своей поддержке Палестины
и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.