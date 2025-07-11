https://ria.ru/20250711/gruzija-2028690908.html

Грузия и Азербайджан продолжат работу над новыми стратегическими проектами

Грузия и Азербайджан продолжат работу над новыми стратегическими проектами - РИА Новости, 11.07.2025

Грузия и Азербайджан продолжат работу над новыми стратегическими проектами

Грузия и Азербайджан договорились продолжать работу над новыми совместными стратегическими проектами и углублять торгово-экономические связи, сообщает... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:57:00+03:00

2025-07-11T21:57:00+03:00

2025-07-11T21:57:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 11 июл - РИА Новости. Грузия и Азербайджан договорились продолжать работу над новыми совместными стратегическими проектами и углублять торгово-экономические связи, сообщает пресс-служба грузинское министерство экономики и устойчивого развития. Отмечается, что в рамках официального визита в Азербайджан министр экономики Грузии Мариам Квиривишвили провела встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "На встрече стороны договорились, что работа будет продолжена и будут предприняты эффективные шаги в направлении реализации новых стратегических проектов, которые будут способствовать развитию стратегической инфраструктуры Грузии и Азербайджана и повышению связности между двумя странами. На встрече была подчеркнута важность сотрудничества в сфере туризма. Было отмечено, что Азербайджан является стратегическим туристическим рынком Грузии", - говорится в сообщении. По данным ведомства, особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических отношений между странами. Стороны договорились, что сотрудничество в стратегических проектах между Грузией и Азербайджаном положительно повлияет на экономические показатели, включая привлечение дополнительных инвестиций. На встрече также обсуждались вызовы безопасности в мире и регионе, для преодоления которых была подчеркнута важность мира и стабильности. "На встрече стороны подтвердили добрососедские и стратегические партнерские отношения между двумя странами. Мариам Квривишвили поблагодарила азербайджанскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Стороны обсудили важность сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в различных направлениях для обеспечения стабильности и развития в регионе Южного Кавказа, уделив особое внимание двусторонним и региональным экономическим проектам",- отмечено в заявлении.

https://ria.ru/20250526/pashinyan-2019059010.html

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в мире, азербайджан, грузия, ильхам алиев