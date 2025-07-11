https://ria.ru/20250711/gosyazyki-2028699536.html

Одним из направлений поддержки госязыков будет их обеспечение технологиями

Одним из направлений поддержки госязыков будет их обеспечение технологиями - РИА Новости, 11.07.2025

Одним из направлений поддержки госязыков будет их обеспечение технологиями

Одним из основных направлений политики по поддержке государственных языков РФ будет их обеспечение базовыми технологиями, включая внедрение машинного перевода,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:14:00+03:00

2025-07-11T23:14:00+03:00

2025-07-11T23:14:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Одним из основных направлений политики по поддержке государственных языков РФ будет их обеспечение базовыми технологиями, включая внедрение машинного перевода, следует из Основ государственной языковой политики России, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации. "Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения, поддержки, развития государственных языков республик РФ и других языков народов РФ являются… обеспечение языков народов РФ базовыми языковыми технологиями (внедрение дополнительных наборов символов на основе кириллицы, раскладка клавиатуры, машинный перевод, система проверки правописания)", - говорится в документе. Также, согласно указу, к основным направлениям работы относятся сохранение традиций, развитие отечественной школы художественного перевода с языков народов России, подготовка специалистов в области перевода произведений детской художественной литературы с языков народов Российской Федерации на русский язык, поддержка деятельности по переводу на русский язык произведений литературы и устного народного творчества, созданных на языках народов РФ, а также по изданию и распространению таких произведений. Кроме того, в этой же категории в документе указаны проведение федеральных региональных конкурсов, направленных на популяризацию и развитие языков народов России, оказание содействия организациям, реализующим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в области печатных и электронных СМИ на языках народов Российской Федерации, в создании и поддержании сайтов, имеющих социальное или образовательное значение.

https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин