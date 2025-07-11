https://ria.ru/20250711/gospolitika-2028658578.html

В госполитику включили соблюдение норм русского языка в рекламе

В госполитику включили соблюдение норм русского языка в рекламе - РИА Новости, 11.07.2025

В госполитику включили соблюдение норм русского языка в рекламе

Соблюдение норм русского языка в рекламе и при трансляции информационных ТВ-программ отнесено к задачам государственной политики в РФ, говорится в указе,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:27:00+03:00

2025-07-11T18:27:00+03:00

2025-07-11T18:27:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Соблюдение норм русского языка в рекламе и при трансляции информационных ТВ-программ отнесено к задачам государственной политики в РФ, говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка, зафиксированных в нормативных словарях, справочниках и грамматиках, при трансляции информационных программ на общероссийских обязательных общедоступных теле-и радиоканалах, при использований в продукции средств массовой информации, а также в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг), и в рекламе;", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250711/yazyk-2028655158.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия