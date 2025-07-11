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В госполитику включили соблюдение норм русского языка в рекламе - РИА Новости, 11.07.2025
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18:27 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/gospolitika-2028658578.html
В госполитику включили соблюдение норм русского языка в рекламе
В госполитику включили соблюдение норм русского языка в рекламе - РИА Новости, 11.07.2025
В госполитику включили соблюдение норм русского языка в рекламе
Соблюдение норм русского языка в рекламе и при трансляции информационных ТВ-программ отнесено к задачам государственной политики в РФ, говорится в указе,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:27:00+03:00
2025-07-11T18:27:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Соблюдение норм русского языка в рекламе и при трансляции информационных ТВ-программ отнесено к задачам государственной политики в РФ, говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка, зафиксированных в нормативных словарях, справочниках и грамматиках, при трансляции информационных программ на общероссийских обязательных общедоступных теле-и радиоканалах, при использований в продукции средств массовой информации, а также в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг), и в рекламе;", - говорится в документе.
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общество, россия
Общество, Россия
В госполитику включили соблюдение норм русского языка в рекламе

В госполитику включили соблюдение норм русского языка в рекламе и ТВ-программах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Соблюдение норм русского языка в рекламе и при трансляции информационных ТВ-программ отнесено к задачам государственной политики в РФ, говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
«
"Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка, зафиксированных в нормативных словарях, справочниках и грамматиках, при трансляции информационных программ на общероссийских обязательных общедоступных теле-и радиоканалах, при использований в продукции средств массовой информации, а также в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг), и в рекламе;", - говорится в документе.
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Русский язык официально признали основой российской государственности
Вчера, 18:18
 
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