https://ria.ru/20250711/gospolitika-2028658578.html
В госполитику включили соблюдение норм русского языка в рекламе
В госполитику включили соблюдение норм русского языка в рекламе - РИА Новости, 11.07.2025
В госполитику включили соблюдение норм русского языка в рекламе
Соблюдение норм русского языка в рекламе и при трансляции информационных ТВ-программ отнесено к задачам государственной политики в РФ, говорится в указе,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:27:00+03:00
2025-07-11T18:27:00+03:00
2025-07-11T18:27:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Соблюдение норм русского языка в рекламе и при трансляции информационных ТВ-программ отнесено к задачам государственной политики в РФ, говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка, зафиксированных в нормативных словарях, справочниках и грамматиках, при трансляции информационных программ на общероссийских обязательных общедоступных теле-и радиоканалах, при использований в продукции средств массовой информации, а также в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг), и в рекламе;", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250711/yazyk-2028655158.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
В госполитику включили соблюдение норм русского языка в рекламе
В госполитику включили соблюдение норм русского языка в рекламе и ТВ-программах