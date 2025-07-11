Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028597646.html
В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу
В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу - РИА Новости, 11.07.2025
В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу
Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила проработать вопрос понижения порога требований для прихода на государственную службу участников СВО. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:02:00+03:00
2025-07-11T16:02:00+03:00
общество
россия
дальний восток
ирина яровая
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20efc04ff5a746dce35a9b128c301697.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила проработать вопрос понижения порога требований для прихода на государственную службу участников СВО. "Все, что связано с государственной службой, как представитель Дальнего Востока могу сказать, что в целом критерии наличия стажа для прихода на государственную службу - они мало реализуемы даже вот в отношении обычного населения... Может есть необходимость и давайте с вами вместе проработаем, надлежит ли сделать какие-то дополнительные форматы и условия для прихода на государственную службу участников СВО с тем, чтобы понизить этот порог требований при определенных условиях, я полагаю, что этот вопрос заслуживает проработки", - сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ. По ее словам, у участников СВО должна быть возможность приходить на госслужбу.
https://ria.ru/20250624/gosduma-2025110485.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_544f4f4777c174d7a2337134081685f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дальний восток, ирина яровая, госдума рф
Общество, Россия, Дальний Восток, Ирина Яровая, Госдума РФ
В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу

Яровая призвала снизить порог требований для поступающих на госслужбу бойцов СВО

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветераны СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила проработать вопрос понижения порога требований для прихода на государственную службу участников СВО.
«
"Все, что связано с государственной службой, как представитель Дальнего Востока могу сказать, что в целом критерии наличия стажа для прихода на государственную службу - они мало реализуемы даже вот в отношении обычного населения... Может есть необходимость и давайте с вами вместе проработаем, надлежит ли сделать какие-то дополнительные форматы и условия для прихода на государственную службу участников СВО с тем, чтобы понизить этот порог требований при определенных условиях, я полагаю, что этот вопрос заслуживает проработки", - сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ.
По ее словам, у участников СВО должна быть возможность приходить на госслужбу.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Госдума приняла закон о праве лиц без гражданства служить в ВС России
24 июня, 15:18
 
ОбществоРоссияДальний ВостокИрина ЯроваяГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала