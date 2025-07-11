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В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу
В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу - РИА Новости, 11.07.2025
В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу
Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила проработать вопрос понижения порога требований для прихода на государственную службу участников СВО. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:02:00+03:00
2025-07-11T16:02:00+03:00
2025-07-11T16:02:00+03:00
общество
россия
дальний восток
ирина яровая
госдума рф
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила проработать вопрос понижения порога требований для прихода на государственную службу участников СВО. "Все, что связано с государственной службой, как представитель Дальнего Востока могу сказать, что в целом критерии наличия стажа для прихода на государственную службу - они мало реализуемы даже вот в отношении обычного населения... Может есть необходимость и давайте с вами вместе проработаем, надлежит ли сделать какие-то дополнительные форматы и условия для прихода на государственную службу участников СВО с тем, чтобы понизить этот порог требований при определенных условиях, я полагаю, что этот вопрос заслуживает проработки", - сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ. По ее словам, у участников СВО должна быть возможность приходить на госслужбу.
https://ria.ru/20250624/gosduma-2025110485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дальний восток, ирина яровая, госдума рф
Общество, Россия, Дальний Восток, Ирина Яровая, Госдума РФ
В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу
Яровая призвала снизить порог требований для поступающих на госслужбу бойцов СВО