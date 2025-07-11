https://ria.ru/20250711/gosduma-2028597646.html

В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу

В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу - РИА Новости, 11.07.2025

В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу

Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила проработать вопрос понижения порога требований для прихода на государственную службу участников СВО. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:02:00+03:00

2025-07-11T16:02:00+03:00

2025-07-11T16:02:00+03:00

общество

россия

дальний восток

ирина яровая

госдума рф

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила проработать вопрос понижения порога требований для прихода на государственную службу участников СВО. "Все, что связано с государственной службой, как представитель Дальнего Востока могу сказать, что в целом критерии наличия стажа для прихода на государственную службу - они мало реализуемы даже вот в отношении обычного населения... Может есть необходимость и давайте с вами вместе проработаем, надлежит ли сделать какие-то дополнительные форматы и условия для прихода на государственную службу участников СВО с тем, чтобы понизить этот порог требований при определенных условиях, я полагаю, что этот вопрос заслуживает проработки", - сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ. По ее словам, у участников СВО должна быть возможность приходить на госслужбу.

https://ria.ru/20250624/gosduma-2025110485.html

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дальний восток, ирина яровая, госдума рф