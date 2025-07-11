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В Госдуме заявили о неоколониальном подходе США к Африке - РИА Новости, 11.07.2025
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06:46 11.07.2025 (обновлено: 06:49 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028482288.html
В Госдуме заявили о неоколониальном подходе США к Африке
В Госдуме заявили о неоколониальном подходе США к Африке - РИА Новости, 11.07.2025
В Госдуме заявили о неоколониальном подходе США к Африке
США по-прежнему рассматривают Африку через призму отношений "феодал - вассал" и мини-саммит африканских стран в Вашингтоне является классическим примером... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T06:46:00+03:00
2025-07-11T06:49:00+03:00
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африка
александр бабаков
дональд трамп
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брикс
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. США по-прежнему рассматривают Африку через призму отношений "феодал - вассал" и мини-саммит африканских стран в Вашингтоне является классическим примером неоколониального подхода, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду"). Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с коллегами из Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала. "Мини-саммит африканских стран, проходящий в Вашингтоне по инициативе Дональда Трампа, - это классический пример неоколониального подхода, при котором африканским государствам отводится роль поставщиков ресурсов в обмен на обещания экономического сотрудничества. США по-прежнему рассматривают Африку через призму отношений "феодал - вассал", - сказал Бабаков. Он отметил, что выбор стран для участия в саммите это ясно демонстрирует: в Вашингтон пригласили представителей Габона, Либерии, Гвинеи-Бисау, Мавритании и Сенегала - государств, обладающих богатыми, но пока недостаточно защищенными природными ресурсами и ограниченными возможностями для отстаивания суверенитета. В то же время, по его словам, крупнейшая экономика континента - Нигерия - на саммит не приглашена. "Это неудивительно: Нигерия все активнее развивает суверенную внешнеэкономическую политику, выстраивая честные, взаимовыгодные отношения с Россией и странами БРИКС. Такой путь просто не вписывается в логику американского неоколониального проекта. Это ясно демонстрирует тезис о том, что там, где есть политический и экономический суверенитет, там нет места навязываемой извне модели "помощи в обмен на контроль", - добавил политик. По мнению Бабакова, особенно показательно, что США в своей внешней политике продолжают игнорировать историческую ответственность перед Африкой. "Последний пример - история с посредничеством США между Конго и Руандой. Это вмешательство стало возможным только после того, как Киншаса предложила Вашингтону преференции к своим минеральным ресурсам - жизненно важным для американской электронной промышленности", - уточнил он. Парламентарий напомнил, что еще в свой первый срок на посту президента США в начале 2018 года Дональд Трамп публично унижал и оскорблял всю Африку, а также Гаити и Сальвадор, но теперь же, когда ресурсы вновь стали приоритетом для глобальных корпораций, эти страны неожиданно стали "партнерами". Такой подход, как считает Бабаков, - не проявление уважения, а попытка использовать геополитическую нестабильность для извлечения выгоды. "В отличие от Вашингтона, Россия и страны БРИКС исходят из принципов равноправия, уважения и подлинного партнерства. Мы видим, как Африка стремительно движется к экономическому и политическому суверенитету, и готовы оказывать поддержку на этом пути. Модель будущего многополярного мира - это взаимовыгодное сотрудничество свободных и уважаемых государств. И именно такая модель лежит в основе нашего взаимодействия с африканскими партнерами", - заключил вице-спикер ГД.
https://ria.ru/20250709/tramp-2028235944.html
https://ria.ru/20250324/afrika-2007029896.html
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сша, африка, александр бабаков, дональд трамп, госдума рф, брикс
США, Африка, Александр Бабаков, Дональд Трамп, Госдума РФ, БРИКС
В Госдуме заявили о неоколониальном подходе США к Африке

Бабаков: США рассматривают Африку через призму отношений феодалов с вассалами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Бабаков
Александр Бабаков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Бабаков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. США по-прежнему рассматривают Африку через призму отношений "феодал - вассал" и мини-саммит африканских стран в Вашингтоне является классическим примером неоколониального подхода, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду").
Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с коллегами из Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала.
Президент Либерии Джозеф Боакайя - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Трамп спросил у президента англоязычной Либерии, где тот выучил английский
9 июля, 22:10
"Мини-саммит африканских стран, проходящий в Вашингтоне по инициативе Дональда Трампа, - это классический пример неоколониального подхода, при котором африканским государствам отводится роль поставщиков ресурсов в обмен на обещания экономического сотрудничества. США по-прежнему рассматривают Африку через призму отношений "феодал - вассал", - сказал Бабаков.
Он отметил, что выбор стран для участия в саммите это ясно демонстрирует: в Вашингтон пригласили представителей Габона, Либерии, Гвинеи-Бисау, Мавритании и Сенегала - государств, обладающих богатыми, но пока недостаточно защищенными природными ресурсами и ограниченными возможностями для отстаивания суверенитета. В то же время, по его словам, крупнейшая экономика континента - Нигерия - на саммит не приглашена.
"Это неудивительно: Нигерия все активнее развивает суверенную внешнеэкономическую политику, выстраивая честные, взаимовыгодные отношения с Россией и странами БРИКС. Такой путь просто не вписывается в логику американского неоколониального проекта. Это ясно демонстрирует тезис о том, что там, где есть политический и экономический суверенитет, там нет места навязываемой извне модели "помощи в обмен на контроль", - добавил политик.
По мнению Бабакова, особенно показательно, что США в своей внешней политике продолжают игнорировать историческую ответственность перед Африкой. "Последний пример - история с посредничеством США между Конго и Руандой. Это вмешательство стало возможным только после того, как Киншаса предложила Вашингтону преференции к своим минеральным ресурсам - жизненно важным для американской электронной промышленности", - уточнил он.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
WP: сокращение влияния США в Африке открывает возможности для России
24 марта, 18:10
Парламентарий напомнил, что еще в свой первый срок на посту президента США в начале 2018 года Дональд Трамп публично унижал и оскорблял всю Африку, а также Гаити и Сальвадор, но теперь же, когда ресурсы вновь стали приоритетом для глобальных корпораций, эти страны неожиданно стали "партнерами". Такой подход, как считает Бабаков, - не проявление уважения, а попытка использовать геополитическую нестабильность для извлечения выгоды.
"В отличие от Вашингтона, Россия и страны БРИКС исходят из принципов равноправия, уважения и подлинного партнерства. Мы видим, как Африка стремительно движется к экономическому и политическому суверенитету, и готовы оказывать поддержку на этом пути. Модель будущего многополярного мира - это взаимовыгодное сотрудничество свободных и уважаемых государств. И именно такая модель лежит в основе нашего взаимодействия с африканскими партнерами", - заключил вице-спикер ГД.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Трамп призвал страны Африки покупать американское оружие
9 июля, 20:46
 
СШААфрикаАлександр БабаковДональд ТрампГосдума РФБРИКС
 
 
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