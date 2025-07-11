В Госдуме заявили о неоколониальном подходе США к Африке
Бабаков: США рассматривают Африку через призму отношений феодалов с вассалами
Александр Бабаков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. США по-прежнему рассматривают Африку через призму отношений "феодал - вассал" и мини-саммит африканских стран в Вашингтоне является классическим примером неоколониального подхода, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду").
Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с коллегами из Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала.
"Мини-саммит африканских стран, проходящий в Вашингтоне по инициативе Дональда Трампа, - это классический пример неоколониального подхода, при котором африканским государствам отводится роль поставщиков ресурсов в обмен на обещания экономического сотрудничества. США по-прежнему рассматривают Африку через призму отношений "феодал - вассал", - сказал Бабаков.
Он отметил, что выбор стран для участия в саммите это ясно демонстрирует: в Вашингтон пригласили представителей Габона, Либерии, Гвинеи-Бисау, Мавритании и Сенегала - государств, обладающих богатыми, но пока недостаточно защищенными природными ресурсами и ограниченными возможностями для отстаивания суверенитета. В то же время, по его словам, крупнейшая экономика континента - Нигерия - на саммит не приглашена.
"Это неудивительно: Нигерия все активнее развивает суверенную внешнеэкономическую политику, выстраивая честные, взаимовыгодные отношения с Россией и странами БРИКС. Такой путь просто не вписывается в логику американского неоколониального проекта. Это ясно демонстрирует тезис о том, что там, где есть политический и экономический суверенитет, там нет места навязываемой извне модели "помощи в обмен на контроль", - добавил политик.
По мнению Бабакова, особенно показательно, что США в своей внешней политике продолжают игнорировать историческую ответственность перед Африкой. "Последний пример - история с посредничеством США между Конго и Руандой. Это вмешательство стало возможным только после того, как Киншаса предложила Вашингтону преференции к своим минеральным ресурсам - жизненно важным для американской электронной промышленности", - уточнил он.
Парламентарий напомнил, что еще в свой первый срок на посту президента США в начале 2018 года Дональд Трамп публично унижал и оскорблял всю Африку, а также Гаити и Сальвадор, но теперь же, когда ресурсы вновь стали приоритетом для глобальных корпораций, эти страны неожиданно стали "партнерами". Такой подход, как считает Бабаков, - не проявление уважения, а попытка использовать геополитическую нестабильность для извлечения выгоды.
"В отличие от Вашингтона, Россия и страны БРИКС исходят из принципов равноправия, уважения и подлинного партнерства. Мы видим, как Африка стремительно движется к экономическому и политическому суверенитету, и готовы оказывать поддержку на этом пути. Модель будущего многополярного мира - это взаимовыгодное сотрудничество свободных и уважаемых государств. И именно такая модель лежит в основе нашего взаимодействия с африканскими партнерами", - заключил вице-спикер ГД.