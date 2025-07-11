https://ria.ru/20250711/gosduma-2028480357.html

В Госдуму внесут законопроект о расширении перечня видов деятельности СОНКО

В Госдуму внесут законопроект о расширении перечня видов деятельности СОНКО - РИА Новости, 11.07.2025

В Госдуму внесут законопроект о расширении перечня видов деятельности СОНКО

Группа сенаторов и депутатов внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T06:12:00+03:00

2025-07-11T06:12:00+03:00

2025-07-11T06:12:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которые могут получать поддержку от государства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект был инициирован председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яной Лантратовой. Среди соавторов 18 сенаторов, в том числе Владимир Якушев, Андрей Клишас, Вячеслав Тимченко, Инна Святенко и 40 депутатов, в числе которых вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Петр Толстой, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по защите семьи Нина Останина, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев и председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, а также лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О некоммерческих организациях" (далее - законопроект) предусматривается расширение перечня видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), при условии осуществления которых органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления в соответствии с установленными действующим законодательством полномочиями могут оказывать поддержку таким организациям", - говорится в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что помощь участникам СВО и членам их семей стала приоритетом не только для государства, но и для всего общества: большую организационную, информационную, консультативную и иную помощь оказывают некоммерческие организации, у которых имеется колоссальный опыт работы с людьми, пережившими сложную ситуацию, и с их семьями. В беседе с РИА Новости Лантратова рассказала, что социально ориентированные некоммерческие организации уже много лет помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и данный проект усиливает их возможности в работе с ветеранами боевых действий и членами их семей. "Предлагаемый законопроект дополняет перечень видов деятельности СОНКО, которые могут получать поддержку от государства. В частности, речь идет о мероприятиях по реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов, а также об оказании им психологической помощи. Это крайне важно, ведь многие участники специальной военной операции и члены их семей нуждаются не только в материальной поддержке, но и в помощи на пути возвращения к мирной жизни", - рассказала политик. По ее словам, некоммерческие организации уже доказали свою эффективность в этой работе, и они обладают уникальным опытом поддержки людей, переживших тяжелые испытания, и их семей, однако в настоящее время такие НКО сталкиваются с ограничениями при получении мер поддержки от государства. "Благодаря предлагаемым изменениям организации смогут претендовать на различные меры поддержки, в частности, финансовые и имущественные (субсидии, гранты, получение во владение и пользование государственного и муниципального имущества), льготы по уплате налогов. Таким образом, предлагаемые изменения позволят организациям сосредоточиться на главном - помощи тем, кто защищал нашу страну, а также их близким", - заключила Лантратова.

https://ria.ru/20250208/putin-1998127068.html

https://ria.ru/20250116/putin-1994089050.html

https://ria.ru/20250303/t-granty-2002745737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, яна лантратова, владимир якушев, андрей клишас, госдума рф