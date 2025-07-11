https://ria.ru/20250711/gosduma-2028476262.html

В ГД хотят обязать нотариусов фиксировать на видео сделки с недвижимостью

В ГД хотят обязать нотариусов фиксировать на видео сделки с недвижимостью - РИА Новости, 11.07.2025

В ГД хотят обязать нотариусов фиксировать на видео сделки с недвижимостью

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T04:08:00+03:00

2025-07-11T04:08:00+03:00

2025-07-11T04:08:00+03:00

общество

жилье

леонид слуцкий (политик)

федеральная нотариальная палата

лдпр

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать нотариусов фиксировать на видео сделки с недвижимостью, а также проверять дееспособность граждан и их волеизъявление при совершении таких сделок, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается закрепить на уровне законодательства при удостоверении сделок, предметом которых является отчуждение или обременение недвижимого имущества, обязанность нотариуса осуществлять проверку дееспособности таких граждан и наличие их волеизъявления, разъяснять сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверять, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон, зачитывать вслух содержание сделки с использованием средств видеофиксации в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что в настоящее время при совершении нотариального действия нотариус вправе использовать средства видеофиксации, однако законом не предусмотрено обязательное ведение видеозаписи. Полученные видеоматериалы подлежат обязательному хранению в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой, сроком не менее пяти лет. Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, мошенничество является серьезной проблемой на рынке купли-продажи недвижимости, особенно для людей старшего поколения. По его словам, с 2019 года число таких преступлений превысило 40 тысяч. "К нам в партию поступают многочисленные обращения от людей предпенсионного и пенсионного возраста, в которых они рассказывают, как стали жертвами намеренного жульничества из-за недопонимания условий сделки или мелкого шрифта в документе, который им не удалось разглядеть. Доходит до того, что бандиты уговаривают пожилых людей переоформить свои квартиры без встречного вознаграждения под воздействием методов нейролингвистического программирования и даже гипноза. Причем оспорить подобные сделки, заключенные в присутствии нотариуса, бывает сложно. В результате эти аферисты отбирают у престарелых людей зачастую единственное жилье", - отметил он. По мнению лидера ЛДПР, данная инициатива позволит снизить число мошеннических действий при оформлении сделок с недвижимостью. Кроме того, видеофиксация может помочь защитить интересы добросовестного приобретателя от возможных злоупотреблений со стороны продавца или его родственников, подчеркнул он.

https://realty.ria.ru/20250707/notariusy-2027101302.html

https://ria.ru/20250625/moshennichestvo-2025235078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, жилье, леонид слуцкий (политик), федеральная нотариальная палата, лдпр