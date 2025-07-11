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В Госдуму внесут проект о выплатах по уходу за детьми-инвалидами - РИА Новости, 11.07.2025
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01:46 11.07.2025 (обновлено: 02:04 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028470248.html
В Госдуму внесут проект о выплатах по уходу за детьми-инвалидами
В Госдуму внесут проект о выплатах по уходу за детьми-инвалидами - РИА Новости, 11.07.2025
В Госдуму внесут проект о выплатах по уходу за детьми-инвалидами
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается создать единые правила... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T01:46:00+03:00
2025-07-11T02:04:00+03:00
общество
сергей миронов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается создать единые правила выплаты ежемесячного пособия по уходу за детьми с инвалидностью I группы, установив их в размере десяти тысяч рублей с ежегодной индексацией, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. "Законопроектом предлагается установить, что всем неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, устанавливаются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей с ежегодной их индексацией с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в настоящее время родители, усыновители, опекуны, попечители получают пособие, если они не работают или работают неполный рабочий день, и всем остальным родственникам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, пособие платят только в том случае, если они увольняются с работы. "Это несправедливо. Чтобы обеспечить полноценный уход за детьми с инвалидностью, родители зачастую не увольняются, а переходят на сдельную работу, которую можно выполнять дистанционно в течение нескольких часов в день. Они получают зарплату и не зависят от пособия, на которое невозможно прожить", – отметил политик. Другие же родственники, по его словам, не имеют такой возможности, и чтобы сохранить работу и зарплату, им приходится нанимать сиделку. "Но это очень дорого, и немногие могут себе это позволить", - указал лидер партии. В связи с этим, депутаты думской фракции СРЗП предлагают для всех граждан установить единые правила получения пособия. "Средства нужно выплачивать тем, кто не работает, и трудится не полный рабочий день, в том числе дистанционно", – подчеркнул депутат. Миронов уточнил, что проектом предлагается каждый год 1 февраля проводить индексацию пособия с учетом роста индекса потребительских цен, а жителям регионов Крайнего Севера – обязательно увеличивать пособие с учетом районных коэффициентов.
https://ria.ru/20250501/gosduma-2014526827.html
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общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о выплатах по уходу за детьми-инвалидами

Депутаты СРЗП внесут проект о выплатах по уходу за детьми-инвалидами

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается создать единые правила выплаты ежемесячного пособия по уходу за детьми с инвалидностью I группы, установив их в размере десяти тысяч рублей с ежегодной индексацией, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу.
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"Законопроектом предлагается установить, что всем неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, устанавливаются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей с ежегодной их индексацией с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в настоящее время родители, усыновители, опекуны, попечители получают пособие, если они не работают или работают неполный рабочий день, и всем остальным родственникам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, пособие платят только в том случае, если они увольняются с работы.
"Это несправедливо. Чтобы обеспечить полноценный уход за детьми с инвалидностью, родители зачастую не увольняются, а переходят на сдельную работу, которую можно выполнять дистанционно в течение нескольких часов в день. Они получают зарплату и не зависят от пособия, на которое невозможно прожить", – отметил политик.
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Другие же родственники, по его словам, не имеют такой возможности, и чтобы сохранить работу и зарплату, им приходится нанимать сиделку. "Но это очень дорого, и немногие могут себе это позволить", - указал лидер партии.
В связи с этим, депутаты думской фракции СРЗП предлагают для всех граждан установить единые правила получения пособия. "Средства нужно выплачивать тем, кто не работает, и трудится не полный рабочий день, в том числе дистанционно", – подчеркнул депутат.
Миронов уточнил, что проектом предлагается каждый год 1 февраля проводить индексацию пособия с учетом роста индекса потребительских цен, а жителям регионов Крайнего Севера – обязательно увеличивать пособие с учетом районных коэффициентов.
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