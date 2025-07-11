https://ria.ru/20250711/glava-2028609484.html

Белоусов оценил характеристики ручного пулемета РПЛ-20

Белоусов оценил характеристики ручного пулемета РПЛ-20 - РИА Новости, 11.07.2025

Белоусов оценил характеристики ручного пулемета РПЛ-20

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки "Днепр" оценил характеристики ручного пулемета РПЛ-20 как "потрясающие", РИА Новости, 11.07.2025

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2025-07-11T16:37:00+03:00

2025-07-11T17:04:00+03:00

безопасность

андрей белоусов

михаил теплинский

министерство обороны рф (минобороны рф)

новое оружие россии

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки "Днепр" оценил характеристики ручного пулемета РПЛ-20 как "потрясающие", следует из видео, предоставленного министерством. Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Днепр" в зоне проведения спецоперации. Командующий группировкой "Днепр" генерал-полковник Михаил Теплинский доложил, что ручной пулемет РПЛ-20 находится в опытной эксплуатации, в комплекте у него имеются пять подсумков по 100 патронов. "Потрясающе, конечно... Это хорошая штука, ничего не скажешь", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20250711/minoborony-2028608755.html

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Наталья Макарова

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Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне СВО Министр на пункте управления заслушал доклады о ходе выполнения задач. Командующий группировкой "Днепр" генерал-полковник Теплинский доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных "Калашниковым" с учетом рекомендаций от военных на СВО. 2025-07-11T16:37 true PT3M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, андрей белоусов, михаил теплинский, министерство обороны рф (минобороны рф)