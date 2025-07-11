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Белоусов оценил характеристики ручного пулемета РПЛ-20
Белоусов оценил характеристики ручного пулемета РПЛ-20 - РИА Новости, 11.07.2025
Белоусов оценил характеристики ручного пулемета РПЛ-20
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки "Днепр" оценил характеристики ручного пулемета РПЛ-20 как "потрясающие", РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:37:00+03:00
2025-07-11T16:37:00+03:00
2025-07-11T17:04:00+03:00
безопасность
андрей белоусов
михаил теплинский
министерство обороны рф (минобороны рф)
новое оружие россии
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки "Днепр" оценил характеристики ручного пулемета РПЛ-20 как "потрясающие", следует из видео, предоставленного министерством. Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Днепр" в зоне проведения спецоперации. Командующий группировкой "Днепр" генерал-полковник Михаил Теплинский доложил, что ручной пулемет РПЛ-20 находится в опытной эксплуатации, в комплекте у него имеются пять подсумков по 100 патронов. "Потрясающе, конечно... Это хорошая штука, ничего не скажешь", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20250711/minoborony-2028608755.html
РИА Новости
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Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне СВО
Министр на пункте управления заслушал доклады о ходе выполнения задач. Командующий группировкой "Днепр" генерал-полковник Теплинский доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных "Калашниковым" с учетом рекомендаций от военных на СВО.
2025-07-11T16:37
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безопасность, андрей белоусов, михаил теплинский, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Андрей Белоусов, Михаил Теплинский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Новое оружие России
Белоусов оценил характеристики ручного пулемета РПЛ-20
Минобороны: Белоусов назвал характеристики ручного пулемета РПЛ-20 потрясающими