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Буданов* надеется остаться на посту до конца конфликта, пишет Bloomberg - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/glava-2028595047.html
Буданов* надеется остаться на посту до конца конфликта, пишет Bloomberg
Буданов* надеется остаться на посту до конца конфликта, пишет Bloomberg - РИА Новости, 11.07.2025
Буданов* надеется остаться на посту до конца конфликта, пишет Bloomberg
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* надеется остаться на своем посту до завершения конфликта с Россией, передает... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:51:00+03:00
2025-07-11T15:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
рустем умеров
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
страна.ua
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* надеется остаться на своем посту до завершения конфликта с Россией, передает агентство Блумберг. "В следующем месяце будет пять лет, как Буданов* возглавляет военную разведку, "если переживет" (в кавычках приводятся слова Буданова* - ред.)... Он сказал, что надеется остаться на своем посту до окончания конфликта", - говорится в сообщении со ссылкой на Буданова*, который дал интервью агентству. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник 20 сентября прошлого года сообщало, что Буданов* и глава минобороны Украины Рустем Умеров могут быть отправлены в отставку. По информации издания, новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. Умерова могут назначить на место главы Службы внешней разведки. В России неоднократно задерживали агентов ГУР минобороны Украины, которые готовили теракты на российской территории.* Признан в России террористом и экстремистом
https://ria.ru/20250324/budanov-2006849447.html
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в мире, украина, россия, рустем умеров, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Рустем Умеров, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Страна.ua
Буданов* надеется остаться на посту до конца конфликта, пишет Bloomberg

Bloomberg: Буданов надеется остаться на своем посту до конца конфликта

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* надеется остаться на своем посту до завершения конфликта с Россией, передает агентство Блумберг.
"В следующем месяце будет пять лет, как Буданов* возглавляет военную разведку, "если переживет" (в кавычках приводятся слова Буданова* - ред.)... Он сказал, что надеется остаться на своем посту до окончания конфликта", - говорится в сообщении со ссылкой на Буданова*, который дал интервью агентству.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник 20 сентября прошлого года сообщало, что Буданов* и глава минобороны Украины Рустем Умеров могут быть отправлены в отставку. По информации издания, новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. Умерова могут назначить на место главы Службы внешней разведки.
В России неоднократно задерживали агентов ГУР минобороны Украины, которые готовили теракты на российской территории.
* Признан в России террористом и экстремистом
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРустем УмеровФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Страна.ua
 
 
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