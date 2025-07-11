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Буданов* надеется остаться на посту до конца конфликта, пишет Bloomberg

Буданов* надеется остаться на посту до конца конфликта, пишет Bloomberg - РИА Новости, 11.07.2025

Буданов* надеется остаться на посту до конца конфликта, пишет Bloomberg

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* надеется остаться на своем посту до завершения конфликта с Россией, передает... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:51:00+03:00

2025-07-11T15:51:00+03:00

2025-07-11T15:51:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* надеется остаться на своем посту до завершения конфликта с Россией, передает агентство Блумберг. "В следующем месяце будет пять лет, как Буданов* возглавляет военную разведку, "если переживет" (в кавычках приводятся слова Буданова* - ред.)... Он сказал, что надеется остаться на своем посту до окончания конфликта", - говорится в сообщении со ссылкой на Буданова*, который дал интервью агентству. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник 20 сентября прошлого года сообщало, что Буданов* и глава минобороны Украины Рустем Умеров могут быть отправлены в отставку. По информации издания, новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. Умерова могут назначить на место главы Службы внешней разведки. В России неоднократно задерживали агентов ГУР минобороны Украины, которые готовили теракты на российской территории.* Признан в России террористом и экстремистом

https://ria.ru/20250324/budanov-2006849447.html

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в мире, украина, россия, рустем умеров, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), страна.ua