Буданов* надеется остаться на посту до конца конфликта, пишет Bloomberg
Bloomberg: Буданов надеется остаться на своем посту до конца конфликта
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* надеется остаться на своем посту до завершения конфликта с Россией, передает агентство Блумберг.
"В следующем месяце будет пять лет, как Буданов* возглавляет военную разведку, "если переживет" (в кавычках приводятся слова Буданова* - ред.)... Он сказал, что надеется остаться на своем посту до окончания конфликта", - говорится в сообщении со ссылкой на Буданова*, который дал интервью агентству.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник 20 сентября прошлого года сообщало, что Буданов* и глава минобороны Украины Рустем Умеров могут быть отправлены в отставку. По информации издания, новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. Умерова могут назначить на место главы Службы внешней разведки.
В России неоднократно задерживали агентов ГУР минобороны Украины, которые готовили теракты на российской территории.
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