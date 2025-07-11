Гладков поблагодарил Путина за федеральную помощь Белгородской области
Гладков: белгородская промышленность и МСП получили 5,7 млрд рублей из бюджета
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что регион с 2021 года на поддержку промышленности и малого и среднего предпринимательства получил из федерального бюджета 5,7 миллиарда рублей.
В пятницу президент провёл рабочую встречу с главой Белгородской области.
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"Хотел сказать Вам большое спасибо за федеральную помощь... Мы за последние четыре года получили из федерального бюджета 5,7 миллиарда рублей на поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса, из областного бюджета мы направили 4 миллиарда рублей", - сказал Гладков.
Он добавил, что регион получил 16 миллиардов рублей из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса. По его словам, из областного бюджета аграриям дополнительно направили 3 миллиарда рублей. Губернатор также отметил, что по объему валового регионального продукта на душу населения Белгородская область занимает третье место в Центральном федеральном округе.