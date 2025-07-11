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Гладков поблагодарил Путина за федеральную помощь Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
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15:24 11.07.2025 (обновлено: 15:26 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/gladkov-2028587620.html
Гладков поблагодарил Путина за федеральную помощь Белгородской области
Гладков поблагодарил Путина за федеральную помощь Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
Гладков поблагодарил Путина за федеральную помощь Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что регион с 2021 года на поддержку промышленности и малого и среднего... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:24:00+03:00
2025-07-11T15:26:00+03:00
экономика
белгородская область
россия
вячеслав гладков
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что регион с 2021 года на поддержку промышленности и малого и среднего предпринимательства получил из федерального бюджета 5,7 миллиарда рублей. В пятницу президент провёл рабочую встречу с главой Белгородской области. "Хотел сказать Вам большое спасибо за федеральную помощь... Мы за последние четыре года получили из федерального бюджета 5,7 миллиарда рублей на поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса, из областного бюджета мы направили 4 миллиарда рублей", - сказал Гладков. Он добавил, что регион получил 16 миллиардов рублей из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса. По его словам, из областного бюджета аграриям дополнительно направили 3 миллиарда рублей. Губернатор также отметил, что по объему валового регионального продукта на душу населения Белгородская область занимает третье место в Центральном федеральном округе.
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экономика, белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин
Экономика, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Гладков поблагодарил Путина за федеральную помощь Белгородской области

Гладков: белгородская промышленность и МСП получили 5,7 млрд рублей из бюджета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что регион с 2021 года на поддержку промышленности и малого и среднего предпринимательства получил из федерального бюджета 5,7 миллиарда рублей.
В пятницу президент провёл рабочую встречу с главой Белгородской области.
«
"Хотел сказать Вам большое спасибо за федеральную помощь... Мы за последние четыре года получили из федерального бюджета 5,7 миллиарда рублей на поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса, из областного бюджета мы направили 4 миллиарда рублей", - сказал Гладков.
Он добавил, что регион получил 16 миллиардов рублей из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса. По его словам, из областного бюджета аграриям дополнительно направили 3 миллиарда рублей. Губернатор также отметил, что по объему валового регионального продукта на душу населения Белгородская область занимает третье место в Центральном федеральном округе.
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ЭкономикаБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВладимир Путин
 
 
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