https://ria.ru/20250711/gladkov-2028587620.html

Гладков поблагодарил Путина за федеральную помощь Белгородской области

Гладков поблагодарил Путина за федеральную помощь Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025

Гладков поблагодарил Путина за федеральную помощь Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что регион с 2021 года на поддержку промышленности и малого и среднего... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:24:00+03:00

2025-07-11T15:24:00+03:00

2025-07-11T15:26:00+03:00

экономика

белгородская область

россия

вячеслав гладков

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что регион с 2021 года на поддержку промышленности и малого и среднего предпринимательства получил из федерального бюджета 5,7 миллиарда рублей. В пятницу президент провёл рабочую встречу с главой Белгородской области. "Хотел сказать Вам большое спасибо за федеральную помощь... Мы за последние четыре года получили из федерального бюджета 5,7 миллиарда рублей на поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса, из областного бюджета мы направили 4 миллиарда рублей", - сказал Гладков. Он добавил, что регион получил 16 миллиардов рублей из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса. По его словам, из областного бюджета аграриям дополнительно направили 3 миллиарда рублей. Губернатор также отметил, что по объему валового регионального продукта на душу населения Белгородская область занимает третье место в Центральном федеральном округе.

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин