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Гладков доложил Путину о развитии Белгородской области

Гладков доложил Путину о развитии Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025

Гладков доложил Путину о развитии Белгородской области

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:07:00+03:00

2025-07-11T14:07:00+03:00

2025-07-11T14:15:00+03:00

политика

вячеслав гладков

белгородская область

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.Гладков доложил президенту о развитии региона и о мерах по поддержке участников СВО.Он также поблагодарил Путина от имени всех жителей Белгородской области за то, что прошлым летом 70 тысяч детей вывезли в в безопасные места.Кроме того, губернатор подарил главе государства картину с подписью "Белгород не сдается". Ее создала белгородская художница, которая рисует на осколках снарядов ПВО. Путин со своей стороны обратил внимание, что в Белгородской области есть важная задача, требующая решения, — это проблема отходов, которые ежегодно образуется 150 миллионов тонн.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

белгородская область

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Ольга Тузова

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Путин на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым 2025-07-11T14:07 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

политика, вячеслав гладков, белгородская область, владимир путин, видео