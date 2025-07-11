https://ria.ru/20250711/gladkov-2028559921.html
Гладков доложил Путину о развитии Белгородской области
Гладков доложил Путину о развитии Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
Гладков доложил Путину о развитии Белгородской области
Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:07:00+03:00
2025-07-11T14:07:00+03:00
2025-07-11T14:15:00+03:00
политика
вячеслав гладков
белгородская область
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.Гладков доложил президенту о развитии региона и о мерах по поддержке участников СВО.Он также поблагодарил Путина от имени всех жителей Белгородской области за то, что прошлым летом 70 тысяч детей вывезли в в безопасные места.Кроме того, губернатор подарил главе государства картину с подписью "Белгород не сдается". Ее создала белгородская художница, которая рисует на осколках снарядов ПВО. Путин со своей стороны обратил внимание, что в Белгородской области есть важная задача, требующая решения, — это проблема отходов, которые ежегодно образуется 150 миллионов тонн.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым
Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым
2025-07-11T14:07
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PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав гладков, белгородская область, владимир путин, видео
Политика, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Владимир Путин
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
Гладков
доложил президенту о развитии региона и о мерах по поддержке участников СВО.
Он также поблагодарил Путина от имени всех жителей Белгородской области за то, что прошлым летом 70 тысяч детей вывезли в в безопасные места.
Кроме того, губернатор подарил главе государства картину с подписью "Белгород не сдается". Ее создала белгородская художница, которая рисует на осколках снарядов ПВО.
Путин со своей стороны обратил внимание, что в Белгородской области есть важная задача, требующая решения, — это проблема отходов, которые ежегодно образуется 150 миллионов тонн.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.