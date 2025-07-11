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Депутат обратился в ГП из-за мошенничества с правами на фото в СМИ - РИА Новости, 11.07.2025
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13:54 11.07.2025 (обновлено: 13:58 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/genprokuratura-2028556956.html
Депутат обратился в ГП из-за мошенничества с правами на фото в СМИ
Депутат обратился в ГП из-за мошенничества с правами на фото в СМИ - РИА Новости, 11.07.2025
Депутат обратился в ГП из-за мошенничества с правами на фото в СМИ
Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский направил обращения в МВД, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой провести... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:54:00+03:00
2025-07-11T13:58:00+03:00
россия
москва
сергей боярский
владимир колокольцев
игорь краснов
госдума рф
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский направил обращения в МВД, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой провести проверку по вопросу мошеннической практики предъявления "исключительных" прав на фотографии в виде исков к ряду СМИ. Такие обращения были направлены Генпрокуратуру РФ Игорю Краснова, министру МВД России Владимиру Колокольцеву и председателю Высшей квалификационной коллегии судей Николаю Тимошину. В обращении (есть в распоряжении РИА Новости) сказано, что в адрес комитета ГД по информполитике поступило обращение телеканала "Санкт-Петербург" (АО "ГАТР") и представителей Клуба руководителей медиа "Мастерской новых медиа" в связи с фактами систематических массовых судебных исков к редакциям о нарушении ими исключительных прав на фотографические произведения. "В этой связи 23 июня 2025 года на площадке комитета состоялась расширенная встреча с представителями более чем двадцати руководителей редакций средств массовой информации, которые также понесли значительный материальный урон в результате подобных судебных исков", - отметил Боярский в обращении к министру МВД России Владимиру Колокольцеву. Отмечается, что в прилагаемом к обращению средств массовой информации обзоре судебной практики по таким делам подчеркивается, что суды не учитывают возражения редакций об отсутствии доказательств, не дают оценку тому, что в арбитражный суд предоставляются отредактированные фотографии, а не оригинал. "При этом, как указывают средства массовой информации, в качестве основного доказательства истцами в судах представляется нотариальный протокол осмотра доказательств, на основании которого арбитражные суды, при установлении обстоятельств дел, признают правообладателей авторами фотографических произведений и в судебных решениях удовлетворяют иски заявителей, взыскивая с ответчиков компенсации за нарушение исключительного права на фотографические произведения. "В подавляющем большинстве случаев суды выносят решения в пользу истцов", - подчеркивается в документе. В документе добавляется, что только по трем "так называемым "серийным" истцам ООО "Восьмая заповедь", ООО "Пейзаж", ООО "Ю1" идентичные по содержанию исковые требования содержатся почти в восьми тысячах арбитражных дел с общей суммой иска более чем 870 миллионов рублей". "Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть обращение заявителей средств массовой информации и прилагаемые материалы, поручить провести проверочные мероприятия на предмет наличия в действиях вышеуказанных ООО "Восьмая заповедь", ООО "Пейзаж" и иных указанных в прилагаемых материалах организаций на предмет наличия в их действиях признаков состава преступления, поставив данный вопрос под свой личный контроль", - сказано в обращении.
https://ria.ru/20250501/isk-2014532786.html
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россия, москва, сергей боярский, владимир колокольцев, игорь краснов, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Москва, Сергей Боярский, Владимир Колокольцев, Игорь Краснов, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Депутат обратился в ГП из-за мошенничества с правами на фото в СМИ

Боярский обратился в ГП из-за мошенничества с исками к СМИ из-за прав на фото

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский направил обращения в МВД, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой провести проверку по вопросу мошеннической практики предъявления "исключительных" прав на фотографии в виде исков к ряду СМИ.
Такие обращения были направлены Генпрокуратуру РФ Игорю Краснова, министру МВД России Владимиру Колокольцеву и председателю Высшей квалификационной коллегии судей Николаю Тимошину.
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В обращении (есть в распоряжении РИА Новости) сказано, что в адрес комитета ГД по информполитике поступило обращение телеканала "Санкт-Петербург" (АО "ГАТР") и представителей Клуба руководителей медиа "Мастерской новых медиа" в связи с фактами систематических массовых судебных исков к редакциям о нарушении ими исключительных прав на фотографические произведения.
"В этой связи 23 июня 2025 года на площадке комитета состоялась расширенная встреча с представителями более чем двадцати руководителей редакций средств массовой информации, которые также понесли значительный материальный урон в результате подобных судебных исков", - отметил Боярский в обращении к министру МВД России Владимиру Колокольцеву.
Отмечается, что в прилагаемом к обращению средств массовой информации обзоре судебной практики по таким делам подчеркивается, что суды не учитывают возражения редакций об отсутствии доказательств, не дают оценку тому, что в арбитражный суд предоставляются отредактированные фотографии, а не оригинал.
"При этом, как указывают средства массовой информации, в качестве основного доказательства истцами в судах представляется нотариальный протокол осмотра доказательств, на основании которого арбитражные суды, при установлении обстоятельств дел, признают правообладателей авторами фотографических произведений и в судебных решениях удовлетворяют иски заявителей, взыскивая с ответчиков компенсации за нарушение исключительного права на фотографические произведения.
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"В подавляющем большинстве случаев суды выносят решения в пользу истцов", - подчеркивается в документе.
В документе добавляется, что только по трем "так называемым "серийным" истцам ООО "Восьмая заповедь", ООО "Пейзаж", ООО "Ю1" идентичные по содержанию исковые требования содержатся почти в восьми тысячах арбитражных дел с общей суммой иска более чем 870 миллионов рублей".
"Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть обращение заявителей средств массовой информации и прилагаемые материалы, поручить провести проверочные мероприятия на предмет наличия в действиях вышеуказанных ООО "Восьмая заповедь", ООО "Пейзаж" и иных указанных в прилагаемых материалах организаций на предмет наличия в их действиях признаков состава преступления, поставив данный вопрос под свой личный контроль", - сказано в обращении.
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РоссияМоскваСергей БоярскийВладимир КолокольцевИгорь КрасновГосдума РФГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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