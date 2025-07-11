https://ria.ru/20250711/genprokuratura-2028556956.html

Депутат обратился в ГП из-за мошенничества с правами на фото в СМИ

Депутат обратился в ГП из-за мошенничества с правами на фото в СМИ - РИА Новости, 11.07.2025

Депутат обратился в ГП из-за мошенничества с правами на фото в СМИ

Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский направил обращения в МВД, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой провести... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:54:00+03:00

2025-07-11T13:54:00+03:00

2025-07-11T13:58:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский направил обращения в МВД, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой провести проверку по вопросу мошеннической практики предъявления "исключительных" прав на фотографии в виде исков к ряду СМИ. Такие обращения были направлены Генпрокуратуру РФ Игорю Краснова, министру МВД России Владимиру Колокольцеву и председателю Высшей квалификационной коллегии судей Николаю Тимошину. В обращении (есть в распоряжении РИА Новости) сказано, что в адрес комитета ГД по информполитике поступило обращение телеканала "Санкт-Петербург" (АО "ГАТР") и представителей Клуба руководителей медиа "Мастерской новых медиа" в связи с фактами систематических массовых судебных исков к редакциям о нарушении ими исключительных прав на фотографические произведения. "В этой связи 23 июня 2025 года на площадке комитета состоялась расширенная встреча с представителями более чем двадцати руководителей редакций средств массовой информации, которые также понесли значительный материальный урон в результате подобных судебных исков", - отметил Боярский в обращении к министру МВД России Владимиру Колокольцеву. Отмечается, что в прилагаемом к обращению средств массовой информации обзоре судебной практики по таким делам подчеркивается, что суды не учитывают возражения редакций об отсутствии доказательств, не дают оценку тому, что в арбитражный суд предоставляются отредактированные фотографии, а не оригинал. "При этом, как указывают средства массовой информации, в качестве основного доказательства истцами в судах представляется нотариальный протокол осмотра доказательств, на основании которого арбитражные суды, при установлении обстоятельств дел, признают правообладателей авторами фотографических произведений и в судебных решениях удовлетворяют иски заявителей, взыскивая с ответчиков компенсации за нарушение исключительного права на фотографические произведения. "В подавляющем большинстве случаев суды выносят решения в пользу истцов", - подчеркивается в документе. В документе добавляется, что только по трем "так называемым "серийным" истцам ООО "Восьмая заповедь", ООО "Пейзаж", ООО "Ю1" идентичные по содержанию исковые требования содержатся почти в восьми тысячах арбитражных дел с общей суммой иска более чем 870 миллионов рублей". "Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть обращение заявителей средств массовой информации и прилагаемые материалы, поручить провести проверочные мероприятия на предмет наличия в действиях вышеуказанных ООО "Восьмая заповедь", ООО "Пейзаж" и иных указанных в прилагаемых материалах организаций на предмет наличия в их действиях признаков состава преступления, поставив данный вопрос под свой личный контроль", - сказано в обращении.

https://ria.ru/20250501/isk-2014532786.html

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Варвара Скокшина

россия, москва, сергей боярский, владимир колокольцев, игорь краснов, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия