https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028663559.html
S7 возобновит полеты в Геленджик из Москвы и Новосибирска
S7 возобновит полеты в Геленджик из Москвы и Новосибирска - РИА Новости, 11.07.2025
S7 возобновит полеты в Геленджик из Москвы и Новосибирска
Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) возобновляет полеты в Геленджик из Новосибирска и Москвы с 7 и 8 августа соответственно, сообщила компания. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:46:00+03:00
2025-07-11T18:46:00+03:00
2025-07-11T18:48:00+03:00
геленджик
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москва
новосибирск
экономика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
толмачево (аэропорт)
boeing 737-800
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) возобновляет полеты в Геленджик из Новосибирска и Москвы с 7 и 8 августа соответственно, сообщила компания."Авиакомпания S7 Airlines возобновляет перелеты в Геленджик из двух городов – Новосибирска и Москвы. С 7 августа авиакомпания будет выполнять рейсы из Толмачево… Полетная программа из Москвы начнется 8 августа", - сообщили в S7.Рейсы из Новосибирска будут осуществляться 2 раза в неделю, из московского "Домодедово" - 4 раза в неделю.Время в пути из Москвы в Геленджик составит около четырех часов, а из Новосибирска – пять часов.Рейсы по этим маршрутам будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 и Airbus A320neo. Продажа билетов по обоим направлениям уже открыта.Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, всего было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028441140.html
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геленджик, s7 airlines, москва, новосибирск, экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), толмачево (аэропорт), boeing 737-800, airbus a320
Геленджик, S7 Airlines, Москва, Новосибирск, Экономика, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Толмачево (аэропорт), Boeing 737-800, Airbus A320
S7 возобновит полеты в Геленджик из Москвы и Новосибирска
S7 возобновит полеты в Геленджик из Москвы 8 августа