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Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса - РИА Новости, 11.07.2025
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09:38 11.07.2025 (обновлено: 09:47 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028495754.html
Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса
Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса - РИА Новости, 11.07.2025
Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса
Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы состоится 18 июля, сообщает пресс-служба порта. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:38:00+03:00
2025-07-11T09:47:00+03:00
геленджик
экономика
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КРАСНОДАР, 11 июл - РИА Новости. Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы состоится 18 июля, сообщает пресс-служба порта."По решению Росавиации с 10 июля 2025 года отменен NOTAM, запрещающий полеты в аэропорт Геленджик… Первый рейс в Геленджик состоится 18 июля, его выполнит авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушной гавани.Новый аэровокзальный комплекс аэропорта имеет пропускную способность 891 пассажир в час, в год он может обслуживать более 1 миллиона человек, напомнили в пресс-службе. Здание оборудовано 13 стойками регистрации и шестью выходами на посадку. Перед терминалом есть парковка и ландшафтный парк."Предварительно проведена работа по подготовке аэропорта к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности полетов, соблюдены и учтены все требования, предъявляемые к нам в текущих условиях… Для нас это очень важное событие, которого мы ждали, и к которому готовились", - приводит пресс-служба слова гендиректора аэропорта Ивана Таранченко.
https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028441140.html
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геленджик, экономика
Геленджик, Экономика
Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса

Аэропорт Геленджика подтвердил, что первый рейс состоится 18 июля

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНабережная в Геленджике
Набережная в Геленджике - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Набережная в Геленджике. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 июл - РИА Новости. Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы состоится 18 июля, сообщает пресс-служба порта.
"По решению Росавиации с 10 июля 2025 года отменен NOTAM, запрещающий полеты в аэропорт Геленджик… Первый рейс в Геленджик состоится 18 июля, его выполнит авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушной гавани.
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Новый аэровокзальный комплекс аэропорта имеет пропускную способность 891 пассажир в час, в год он может обслуживать более 1 миллиона человек, напомнили в пресс-службе. Здание оборудовано 13 стойками регистрации и шестью выходами на посадку. Перед терминалом есть парковка и ландшафтный парк.
"Предварительно проведена работа по подготовке аэропорта к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности полетов, соблюдены и учтены все требования, предъявляемые к нам в текущих условиях… Для нас это очень важное событие, которого мы ждали, и к которому готовились", - приводит пресс-служба слова гендиректора аэропорта Ивана Таранченко.
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