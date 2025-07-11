https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028495754.html

Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса

Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса - РИА Новости, 11.07.2025

Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса

Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы состоится 18 июля, сообщает пресс-служба порта. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:38:00+03:00

2025-07-11T09:38:00+03:00

2025-07-11T09:47:00+03:00

геленджик

экономика

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КРАСНОДАР, 11 июл - РИА Новости. Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы состоится 18 июля, сообщает пресс-служба порта."По решению Росавиации с 10 июля 2025 года отменен NOTAM, запрещающий полеты в аэропорт Геленджик… Первый рейс в Геленджик состоится 18 июля, его выполнит авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушной гавани.Новый аэровокзальный комплекс аэропорта имеет пропускную способность 891 пассажир в час, в год он может обслуживать более 1 миллиона человек, напомнили в пресс-службе. Здание оборудовано 13 стойками регистрации и шестью выходами на посадку. Перед терминалом есть парковка и ландшафтный парк."Предварительно проведена работа по подготовке аэропорта к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности полетов, соблюдены и учтены все требования, предъявляемые к нам в текущих условиях… Для нас это очень важное событие, которого мы ждали, и к которому готовились", - приводит пресс-служба слова гендиректора аэропорта Ивана Таранченко.

https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028441140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

геленджик, экономика