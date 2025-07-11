https://ria.ru/20250711/gaza-2028561415.html

Страны АСЕАН серьезно обеспокоены гуманитарной ситуацией в Газе

Страны АСЕАН серьезно обеспокоены гуманитарной ситуацией в Газе - РИА Новости, 11.07.2025

Страны АСЕАН серьезно обеспокоены гуманитарной ситуацией в Газе

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили серьезную обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа в совместном коммюнике... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:15:00+03:00

2025-07-11T14:15:00+03:00

2025-07-11T14:15:00+03:00

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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили серьезную обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа в совместном коммюнике по итогам 58-й встречи министров иностранных дел регионального блока, прошедшей в Куала-Лумпуре. Коммюнике было распространено в пятницу на интернет-ресурсах АСЕАН. "Мы выразили серьезную обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа, которая обострилась после нападений 7 октября 2023 года и возобновления боевых действий 18 марта 2025 года", - говорится в коммюнике. "Мы осудили все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, которые привели к тревожному числу жертв, особенно среди женщин и детей, а также к продолжающемуся ограничению доступа к гуманитарной помощи, предметам первой необходимости и другим основным потребностям, что привело к дальнейшему ухудшению гуманитарного кризиса в секторе Газа", - также говорится в документе. Главы МИД стран АСЕАН настоятельно призвали все заинтересованные стороны принять предложение о прекращении огня, изложенное в пункте 2 резолюции 2735 Совета Безопасности ООН. "Мы призвали к немедленному и постоянному прекращению огня и к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, особенно женщин, детей, больных и пожилых людей. Мы подчеркнули важность освобождения людей от любого произвольного удержания", - говорится в документе. Министры иностранных дел стран АСЕАН также высоко оценили усилия различных государств-членов АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи Газе и настоятельно призвали все государства-члены ассоциации и внешних партнеров регионального блока продолжать оказывать и содействовать оказанию такой помощи Газе. В столице Малайзии проходят мероприятия 58-й министерской встречи стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (и серия встреч глав МИД стран АСЕАН с диалоговыми партнерами в многосторонних форматах, инициированных региональным блоком, в том числе ВАС и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), а также встречи министров в двустороннем формате. В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит также Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации председательства в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия. Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.

https://ria.ru/20250710/vstrecha-2028260419.html

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