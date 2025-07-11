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Страны АСЕАН серьезно обеспокоены гуманитарной ситуацией в Газе - РИА Новости, 11.07.2025
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14:15 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/gaza-2028561415.html
Страны АСЕАН серьезно обеспокоены гуманитарной ситуацией в Газе
Страны АСЕАН серьезно обеспокоены гуманитарной ситуацией в Газе - РИА Новости, 11.07.2025
Страны АСЕАН серьезно обеспокоены гуманитарной ситуацией в Газе
Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили серьезную обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа в совместном коммюнике... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:15:00+03:00
2025-07-11T14:15:00+03:00
в мире
малайзия
оон
высший арбитражный суд рф
ассоциация государств юго-восточной азии
куала-лумпур
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили серьезную обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа в совместном коммюнике по итогам 58-й встречи министров иностранных дел регионального блока, прошедшей в Куала-Лумпуре. Коммюнике было распространено в пятницу на интернет-ресурсах АСЕАН. "Мы выразили серьезную обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа, которая обострилась после нападений 7 октября 2023 года и возобновления боевых действий 18 марта 2025 года", - говорится в коммюнике. "Мы осудили все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, которые привели к тревожному числу жертв, особенно среди женщин и детей, а также к продолжающемуся ограничению доступа к гуманитарной помощи, предметам первой необходимости и другим основным потребностям, что привело к дальнейшему ухудшению гуманитарного кризиса в секторе Газа", - также говорится в документе. Главы МИД стран АСЕАН настоятельно призвали все заинтересованные стороны принять предложение о прекращении огня, изложенное в пункте 2 резолюции 2735 Совета Безопасности ООН. "Мы призвали к немедленному и постоянному прекращению огня и к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, особенно женщин, детей, больных и пожилых людей. Мы подчеркнули важность освобождения людей от любого произвольного удержания", - говорится в документе. Министры иностранных дел стран АСЕАН также высоко оценили усилия различных государств-членов АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи Газе и настоятельно призвали все государства-члены ассоциации и внешних партнеров регионального блока продолжать оказывать и содействовать оказанию такой помощи Газе. В столице Малайзии проходят мероприятия 58-й министерской встречи стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (и серия встреч глав МИД стран АСЕАН с диалоговыми партнерами в многосторонних форматах, инициированных региональным блоком, в том числе ВАС и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), а также встречи министров в двустороннем формате. В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит также Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации председательства в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия. Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.
https://ria.ru/20250710/vstrecha-2028260419.html
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в мире, малайзия, оон, высший арбитражный суд рф, ассоциация государств юго-восточной азии, куала-лумпур, индонезия
В мире, Малайзия, ООН, Высший арбитражный суд РФ, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Куала-Лумпур, Индонезия
Страны АСЕАН серьезно обеспокоены гуманитарной ситуацией в Газе

Страны АСЕАН серьезно обеспокоены тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили серьезную обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа в совместном коммюнике по итогам 58-й встречи министров иностранных дел регионального блока, прошедшей в Куала-Лумпуре.
Коммюнике было распространено в пятницу на интернет-ресурсах АСЕАН.
"Мы выразили серьезную обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа, которая обострилась после нападений 7 октября 2023 года и возобновления боевых действий 18 марта 2025 года", - говорится в коммюнике.
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"Мы осудили все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, которые привели к тревожному числу жертв, особенно среди женщин и детей, а также к продолжающемуся ограничению доступа к гуманитарной помощи, предметам первой необходимости и другим основным потребностям, что привело к дальнейшему ухудшению гуманитарного кризиса в секторе Газа", - также говорится в документе.
Главы МИД стран АСЕАН настоятельно призвали все заинтересованные стороны принять предложение о прекращении огня, изложенное в пункте 2 резолюции 2735 Совета Безопасности ООН.
"Мы призвали к немедленному и постоянному прекращению огня и к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, особенно женщин, детей, больных и пожилых людей. Мы подчеркнули важность освобождения людей от любого произвольного удержания", - говорится в документе.
Министры иностранных дел стран АСЕАН также высоко оценили усилия различных государств-членов АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи Газе и настоятельно призвали все государства-члены ассоциации и внешних партнеров регионального блока продолжать оказывать и содействовать оказанию такой помощи Газе.
В столице Малайзии проходят мероприятия 58-й министерской встречи стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (и серия встреч глав МИД стран АСЕАН с диалоговыми партнерами в многосторонних форматах, инициированных региональным блоком, в том числе ВАС и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), а также встречи министров в двустороннем формате.
В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит также Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации председательства в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия.
Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.
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Трамп заявил, что США очень близки к сделке по сектору Газа
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В миреМалайзияООНВысший арбитражный суд РФАссоциация государств Юго-Восточной АзииКуала-ЛумпурИндонезия
 
 
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