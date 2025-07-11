https://ria.ru/20250711/ft-2028701096.html

FT сравнила растущий госдолг США с голландской болезнью

FT сравнила растущий госдолг США с голландской болезнью - РИА Новости, 11.07.2025

FT сравнила растущий госдолг США с голландской болезнью

США открыли природный ресурс, ориентированный на экспорт, в виде национальной валюты: выпуск долговых обязательств в долларах - проявление так называемого... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:34:00+03:00

2025-07-11T23:34:00+03:00

2025-07-11T23:34:00+03:00

сша

нидерланды

северное море

дональд трамп

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. США открыли природный ресурс, ориентированный на экспорт, в виде национальной валюты: выпуск долговых обязательств в долларах - проявление так называемого феномена "голландской болезни", пишет газета Financial Times. "Если обращать внимание не на то, что американцы говорят, а на то, что они делают, то США - это страна, которая открыла для себя долг как природный ресурс примерно в 2000 году и с тех пор экспортирует его... У США голландская болезнь. Ее экспорт - доллар", - отмечается в материале. Голландская болезнь - это феномен, объясняющий экономическую трансформацию Нидерландов в конце 1960-х годов. Страна после открытия месторождений природного газа в Северном море начала поставлять этот ресурс в другие страны, однако резкий рост объемов экспорта ударил по отечественному производству: сектора швейной промышленности и обувной упали на 15% и более чем на 50% соответственно, напоминает издание. Таким образом, "голландская болезнь" - явление, которое иллюстрирует, что экспортное богатство трудно трансформировать в диверсифицированную и продуктивную экономическую систему, отмечается в материале. При этом, как пишет FT, если анализировать экономику США за последние 25 лет, то дефицит счета текущих операций представляют собой "устойчивый экспорт". Согласно данным американского минфина, госдолг страны по состоянию на 2 июля достиг 36,213 триллиона долларов. Как отмечается в статье, обладание мировой резервной валютой может представлять собой бремя для страны, особенно если в ней слабо развита социальная система. "Торнелл и Лейн назвали это "эффектом прожорливости". Они применили его к данным по Нигерии, Венесуэле и Мексике, но если мы признаем, что США не волшебная страна, мы можем легко задать эти вопросы и ей. Насколько прожорливы влиятельные группы? Насколько сильны ее институты? ... Не так сильны, как мы думали", - заявляет автор статьи. Также отмечается, этот эффект также можно сопоставить и с возможными последствиями от принятия законопроекта президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill), который предполагает увеличение потолка госдолга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов. При этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока Трампа. "В прошлом республиканцы пытались представить снижение налогов для состоятельных как политику, направленную на высвобождение инвестиций в производство... Главная логика законопроекта, вплоть до его названия, сводится к следующему: мы делаем это, потому что можем... США могут брать кредиты, и самые могущественные группы будут брать из них все, что смогут", - поясняется в статье. По оценкам Бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за 10 лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования. Проблема растущего госдолга отягощается для Вашингтона еще и растущими расходами на оплату процентов по нему. Согласно расчетам американского минфина, правительство США в 2024 году впервые в своей истории заплатило более одного триллиона долларов процентов по национальному долгу. Объем трат на эти цели продолжит возрастать, все больше лишая власти средств на развитие экономики и загоняя глубже в долговую яму.

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

https://ria.ru/20250623/nato-2024774523.html

https://ria.ru/20250402/krizis-2008887943.html

сша

нидерланды

северное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, нидерланды, северное море, дональд трамп