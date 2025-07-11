https://ria.ru/20250711/fsb-2028504281.html
ФСБ показала кадры задержания агентов СБУ в Брянской области
ФСБ показала кадры задержания агентов СБУ в Брянской области - РИА Новости, 11.07.2025
ФСБ показала кадры задержания агентов СБУ в Брянской области
ФСБ РФ показала кадры задержания агентов спецслужб Украины, получавших посылки со взрывчаткой с дронов и снимавших объекты Минобороны в Брянской области. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:20:00+03:00
2025-07-11T10:20:00+03:00
2025-07-11T10:20:00+03:00
россия
брянская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания агентов спецслужб Украины, получавших посылки со взрывчаткой с дронов и снимавших объекты Минобороны в Брянской области. Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей Брянской области – пособников запрещённой в РФ украинской террористической организации. Они снимали объекты Минобороны РФ и работу правоохранителей на территории региона, а также собирали сброшенные им с дронов взрывчатку, взрывные устройства, части огнестрельного оружия и боеприпасы для совершения терактов. На кадрах показан момент задержания злоумышленников сотрудниками российской спецслужбы. Также ФСБ продемонстрировала на видео найденные у одного из задержанных FPV-дроны c системой сброса взрывных устройств, пульт управления БПЛА, пистолет Макарова с глушителем и детонаторы.
https://ria.ru/20250625/terakt-2025301629.html
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Задержание агентов спецслужб Украины в Брянской области
ФСБ России показала видео о задержании агентов спецслужб Украины, которые забирали доставленные дронами взрывчатку и оружие и изготавливали бомбы.
2025-07-11T10:20
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РИА Новости
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россия, брянская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Брянская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ показала кадры задержания агентов СБУ в Брянской области
ФСБ показала кадры задержания агентов СБУ, получавших посылки со взрывчаткой